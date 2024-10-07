Песни Богдана Сташкива, которые останутся в памяти навсегда: "Золотава осінь" и другие

7 октября погиб Богдан Сташкив - легенда украинской музыки, чьи песни стали настоящим достоянием нашей культуры. Его творчество актуально и в последние годы пользуется большой популярностью среди представителей разных поколений.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам вспомнить самые популярные песни Сташкива, которые он оставил после себя.

Лучшие песни Богдана Сташкива

"Золотава осінь"

"Причарувала"

"Тільки ти"

"Я одинокий"

"Реквієм"

Кто такой Богдан Сташкив

Богдан Сташкив - известный украинский эстрадный певец и народный артист Украины.

Он родился 21 августа 1957 в селе Дички Ивано-Франковской области, получил образование в Ровенском институте культуры, учился на юридическом факультете Львовского государственного университета.

Богдан Сташкив (фото: discogs.com)

Богдан Михайлович активно работал в культурной сфере, возглавляя отдел культуры Тисменицкого района. При этом всегда пел. Он выиграл гран-при Международного конкурса вокалистов в Нидерландах, с большим успехом гастролировал в странах Европы, Канады и США, награжден значительным количеством государственных наград, в том числе орденом "За заслуги" ІІІ степени.

Богдан Сташкив (фото: discogs.com)

В 2001 году Сташков открыл детский конкурс-фестиваль "Захід-ХХІ століття", стал его директором и меценатом.

С тех пор Богдан Михайлович активно занимался научной работой в области искусства и культуры, а также уделял много времени благотворительности: помогал в строительстве и реставрации храмов на Прикарпатье, в Тисменице за свои средства построил спортивные площадки для детей, молодежи и ветеранов ВСУ.

Богдан Сташкив (фото: facebook.com/stashkivbogdan)

Регулярно собирал большие залы по всей стране, в том числе - Национальный дворец "Украина". С 2014 года активно помогал украинской армии.

Богдан Сташкив (фото: facebook.com/stashkivbogdan)

Как погиб Богдан Сташкив

Авария, в которой погиб Сташкив, произошла 7 октября 2024 около 14:10 на автодороге Нижние Ворота - Воловец - Межгорье в Закарпатской области.

По предварительным данным полиции, 67-летний водитель автомобиля BMW (речь идет о Богдане Михайловиче) не выбрал безопасную скорость движения, что привело к потере контроля над транспортным средством. Авто выехало на обочину и опрокинулось на крышу.

Последствия ДТП (фото: zk.npu.gov.ua)

В результате аварии певец и 59-летний пассажир погибли на месте. Еще одна пассажирка, 67-летняя женщина - жена артиста, была госпитализирована с места происшествия. Сейчас она в реанимации и врачи борются за ее жизнь.

Богдан Сташкив (фото: facebook.com/stashkivbogdan)