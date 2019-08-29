Письмо после похорон: убийцы воина АТО написали его семье

Жена погибшего на Донбассе защитника Украины рассказала ужасную историю, которая произошла в их семье. Владимир Якобчук погиб в зоне проведения АТО еще в начале войны, но его жена Антонина решилась рассказать об этом только сейчас. Об этом сообщает луцкое издание "Вестник К".

Антонина была знакома со своим мужем еще со школьной скамьи. Они начали встречаться в 2006 году, а через два года узаконили свои отношения. В 2010 году у них родился первенец Влад, а через год на свет появился второй сын Артем.

Владимир девять месяцев пробыл в миротворческих войсках ООН в Африке, а потом в 2014 году его отправили в зону АТО. Перед отъездом мужа в Луганскую область женщина чувствовала какое-то беспокойство, и просила супруга не ехать на войну, но он был непреклонен и просто не смог бы сидеть дома, когда в стране начали происходить такие события.

Владимир Якобчук вместе с женой и детьми (фото: visnyk.lutsk.ua)

В АТО его отправили 7 мая, а уже через 5 недель, 17 июня 2014 года, его убили боевики. Владимиру было всего 27 лет. Трагедия произошла в городе Счастье, в котором проходили ожесточенные бои.

Бойцы ехали на помощь Айдару и их БТР был первым. Они попали в засаду к сепаратистам, которые подорвали их транспорт. Кроме того, боевики после этого устроили фотосессию на фоне разбитого БТРа и трупов украинских военных.

По словам жены погибшего, самый тяжелый период наступил сразу после похорон. На 9 день почтальон принесла письмо от убийц Владимира. Они выслали паспорт и фотографию сыновей, которую он всегда носил с собой.

Боевики написали, что убили мужчину, потому что он пришел на их землю зарабатывать деньги. При этом Антонина отметила, что ее муж тогда получал 2200 гривен.

Женщина с детьми остались жить в своем родном селе, где она прожила несколько лет счастливой супружеской жизни вместе со своим мужем.

Напомним, что ветеран АТО потерял медаль на Майдане и просит ее вернуть, потому что она имеет для него чрезвычайно важное значение.

Ранее сообщалось о том, что в сети появилось яркое видео того, как военные ВСУ в очередной раз уничтожили позиции боевиков на Донбассе.