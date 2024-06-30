Після втечі за кордон: чоловік блогерки Пренткович зізнався, чи вважає себе зрадником

Цивільний чоловік української блогерки-мільйонниці Тані Пренткович Андрій Гонковський, який у березні цього року повідомив, що вони переїхали в іншу країну, зізнався, чи вважає себе зрадником.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на спільне відео пари, яке з'явилося на YouTube-каналі інфлюенсерки .

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Зі слів Гонковського, якого захейтили через відпочинок на Мальдівах і втечу за кордон, зрадником він себе не вважає.

"Мені здається, що якби я хотів зрадити свою країну, моя позиція була б трішки іншою. Я протягом останніх 2,5 років вів дуже проактивну позицію з точки зору і України, і бізнесу в країні, і інвестицій в нові проекти, і допомоги армії", - зазначив Андрій.

Не варто називати зрадниками також інших людей, які поки не повертаються в Україну, вважає він.

"Я для себе взяв зобов'язання, що незважаючи на контекст, незважаючи на ситуацію, незважаючи на те, що відбувається, я далі продовжую це робити: розвивати бізнес, утримувати або збільшувати кількість робочих місць, донатити, робити щось для підтримки українців і підприємців", - сказав блогер.

З чого почався скандал

У січні цього року Гонковський вирушив за кордон, заявивши, що їде до Польщі з благодійною місією, однак замість цього полетів на Мальдіви до дружини та дітей.

Чоловік пояснив, що, прибувши до Варшави, дізнався про перенесення дати заходу, щоб дати більше часу на анонси.

У результаті у нього утворилися кілька вільних днів, які він вирішив провести з сім'єю. За його словами, після цього він повернувся до Польщі і зібрав 450 тисяч гривень на допомогу військовим.

Андрій Гонковський на Мальдівах (фото: скріншот з відео)

Незважаючи на це, скандал не вщух. Пізніше підприємець вибачився за свою необдуману поїздку, але користувачі продовжували критикувати його.

На адресу Андрія та його сім'ї також почали надходити погрози.

Через це Пренткович та Гонковський вирішили покинути країну, переїхавши за кордон.