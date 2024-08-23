Після них ви не зможете спати. 5 фільмів жахів, які перелякають навіть тих, хто нічого не боїться

"Ніхто не виживе"

Фільм про помсту та людську жорстокість вразить несподіваними сюжетними лініями. Спочатку ви побачите пару, яку беруть у заручники злочинці. А потім "жертви" розкриються з іншого боку, від чого цей фільм точно хочеться додивитися до кінця.

"Астрал"

Мало хто не чув про цю стрічку. І перша її частина, яка вийшла у 2010 році, дійсно здатна полоскотати нерви. В ній ви побачите історію про родину, яка переїхала до старого будинку. І це стало початком дуже містичних та жахливих подій.

"Помста немовляті"

Історія про аварію, в якій вагітна дружина втрачає коханого чоловіка, спочатку здається лише драматичною. Але коли вночі, напередодні пологів, біля дверей опиниться незнайомка, яка починає погрожувати вбитій горем жінці, все стає дуже моторошним.

"Демон всередині"

Спочатку ви можете подумати, що це детектив, адже в морзі опиняється тіло жінки, яка загадково померла. І фахівці мають з'ясувати, що ж з нею сталося. Потім з'ясовується, що без паранормальних явищ не обійшлося.

"Притулок"

Жінка, яка зростала у притулку, вирішила повернутися туди, але вже з чоловіком та сином. Вона захотіла знову відкрити дитячий будинок, але потім сильно про це пошкодувала. Ця історія може "відбити" усі бажання заходити до старих будинків.