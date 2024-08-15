7 фільмів жахів за мотивами романів Кінга. Вони полоскочуть нерви навіть сміливим фанам трилерів

Фільми, які було знято за романами неперевершеного Стівена Кінга, здатні не тільки вразити глибиною сюжетної лінії, а ще й добряче налякати навіть тих, хто називає себе фаном трилерів. І це не просто скримери, адже письменник створює дійсно витончені історії з несподіваним фіналом.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 7 фільмів за мотивами романів Кінга, після яких буде важко заснути.

"1408"

Містична історія розповість про письменника, який любить руйнувати міфи та спростовувати забобони. Одного разу він вирушає до готелю й селиться у номері 1408. І виявляється, що чутки про моторошну кімнату виникли не просто так.

"Воно"

Мало хто не чув про цей фільм. Але якщо ви ще не бачили фільм про жахливого клоуна, який насправді - монстр, вам точно слід надолужити згаяне. Спочатку здається, що це просто типовий фільм жахів, але потім ви зрозумієте, чому цю історію вирішили екранізувати.

"У високій траві"

Чоловік та його вагітна сестра вимушені зупинитися біля заростей дуже високої трави. І виявляється, що там вже заблукала одна родина. Містичні події, які розгортаються потім, вразять та налякають, адже Кінг та його син (цей роман він писав разом з ним) доклали максимум зусиль, аби зробити історію дійсно моторошною.

"Ловець снів"

Ця історія познайомить вас з чотирма чоловіками, які дружать з дитинства. Колись давно загадковий хлопчик подарував їм надприродні здібності. І щороку друзі збираються у заміському будинку, але цього разу це не просто посиденьки. На чоловіків чекає дещо жахливе.

"Імла"

Родина переживає ураган, після якого їм доводиться їхати в супермаркет, аби купити усе необхідне для усунення наслідків негоди. Усе навколо вкриває білий туман. І потім люди розуміють, що ураган був лише початком найстрашнішого.

"Мобільник"

Моторошна стрічка за романом Кінга розповість про кінець світу, який почався з одного телефонного дзвінка. Втім, від смерті не вберегтися навіть там, де немає зв'язку.

"1922"

Ця історія точно не дасть вам заснути. У фільмі розповідається про чоловіка, який вирішив вбити свою дружину та приховати цей злочин. І потім він починає божеволіти, адже все в цьому світі має наслідки.