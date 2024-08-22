7 культових фільмів, які має подивитися кожен. Вони змінять ваш світогляд

Якщо ви не знаєте, що подивитися ввечері, завжди можна звернутися до "золотої класики" - культових фільмів, які здатні сильно вплинути на світогляд та дати чимало ідей для роздумів.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 7 класних кінострічок, які кожен має подивитися хоча б раз у житті.

"Бійцівський клуб"

Ця стрічка не одразу стала популярною. Спочатку фільм отримував неоднозначні відгуки критиків, але потім історія про підпільний бійцівський клуб підкорила серця мільйонів глядачів. Цей фільм не просто цікава історія та ефектні сцени - він здатен перевернути ваш світогляд.



"Донні Дарко"

Цей фільм змусить вас замислитися про час та те, чи дійсно усі події між собою пов'язано. Історія про парубка Донні вразить як фанів фантастики, так і тих, хто любить філософські стрічки, після яких залишається неймовірний "післясмак".



"Американський психопат"

На вас чекає історія про успішного чоловіка, який понад усе цінує досконалість в усьому. І одного разу його зацикленість на ідеалах призводить до кривавого злочину. На цьому все не закінчується.



"Сім"

Фільм про сім смертних гріхів триматиме вас у напрузі до останньої сцени. Фінал буде непередбачуваним та жорстким. Стрічка недарма вважається культовою, адже акторська гра та увесь сюжет дійсно вражають.

"Пам'ятай"

Психологічний трилер розповість про чоловіка, який намагається знайти вбивцю своєї дружини. Але він страждає від рідкісної форми амнезії. Чоловік пам'ятає все, що було до вбивства, але не може згадати те, що відбувалося з ним буквально тільки що.



"Таксист"

Атмосферний та дуже цікавий фільм важко з чимось порівняти. В ньому ви побачите самотнього чоловіка, який намагається знайти сенс життя. І одного разу він розуміє, що має боротися зі злом.



"Реквієм за мрією"

Важка та емоційна історія змусить вас переосмислити сенс мрій. Ви побачите, як люди прагнуть до бажаного, але при цьому втрачають буквально все. Сюжет поділено на три частини - Осінь, Зима та Літо.