Приготуйте картоплю у духовці по цьому рецепту і вона стане вашим улюбленим гарніром

Як приготувати картоплю в кулінарному пакеті?

Кулінарний пакет (рукав), у якому зазвичай запікають м'ясо, чудово підійде для картоплі.

Інгредієнти:

1 кг картоплі

від 2 до 3 зубчиків часнику

50 мл оливкової олії

½ чайної ложки паприки

¼ чайної ложки куркуми

⅕ чайної ложки розмарину

Сіль та перець за смаком.

Покроковий рецепт приготування

Помийте та очистіть картоплю. Якщо у вас картопля маленька – то залиште її цілу або розріжте на четвертинки. Викладіть овочі в глибоку тарілку і приправте їх сіллю та спеціями. Додайте невеликий зубчик або два часнику для додаткового смаку. Поперчіть картоплю і добре збризкайте оливковою олією.

Попередньо розігрійте духовку до 220 градусів. Тим часом все добре перемішайте, щоб спеції та олію покрили шматочки картоплі. Складіть все в кулінарний пакет і відправте в духовку. Залишіть готуватися на 30-35 хвилин.

Картопля у кулінарному пакеті в духовці (фото: flickr.com)

Щоб у картоплі утворилася хрумка скоринка, вийміть і розріжте кулінарний пакет, а потім відправте його назад у духовку. Коли картопля буде золотистого кольору – сміливо виймайте її. Можна прикрасити її кропом. Насолоджуйтесь, поки страва гаряча!