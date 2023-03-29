Приготовьте картошку в духовке по этому рецепту и она станет вашим любимым гарниром

Запеченный картофель с золотистой корочкой и слегка пикантным вкусом идеально сочетается с очень сочным антрекотом, рыбой, деликатно приготовленной в бульоне, или нежной и влажной куриной грудкой.
В издании Sante Plus рассказали, как идеально приготовить этот овощ.
Кулинарный пакет (рукав), в котором обычно запекают мясо, отлично подойдет для картофеля.
Ингредиенты:
Помойте и очистите картофель. Если у вас картошка маленькая - то оставьте ее целую или разрежьте на четвертинки. Выложите овощи в глубокую тарелку и приправьте их солью и специями. Добавьте небольшой зубчик или два прессованного чеснока для дополнительного вкуса. Поперчите картофель и хорошо сбрызните оливковым маслом.
Разогрейте предварительно духовку до 220 градусов. Тем временем все хорошо перемешайте, чтобы специи и масло покрыли кусочки картофеля. Сложите все в кулинарный пакет и отправьте в духовку. Оставьте готовиться на 30-35 минут.
Чтобы у картошки образовалась хрустящая корочка, выньте и разрежьте кулинарный пакет, а потом отправьте его обратно в духовку. Когда картошка будет золотистого цвета - смело вынимайте ее. Можно украсить ее укропом. Наслаждайтесь, пока блюдо горячее!
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