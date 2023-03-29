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Приготовьте картошку в духовке по этому рецепту и она станет вашим любимым гарниром

Фото: Рецепт картошки в духовке (shutterstock.com)
Автор: Styler

Запеченный картофель с золотистой корочкой и слегка пикантным вкусом идеально сочетается с очень сочным антрекотом, рыбой, деликатно приготовленной в бульоне, или нежной и влажной куриной грудкой.

В издании Sante Plus рассказали, как идеально приготовить этот овощ.

Как приготовить картошку в духовке в кулинарном пакете?

Кулинарный пакет (рукав), в котором обычно запекают мясо, отлично подойдет для картофеля.

Ингредиенты:

  • 1 кг картофеля
  • от 2 до 3 зубчиков чеснока
  • 50 мл оливкового масла
  • ½ чайной ложки паприки
  • ¼ чайной ложки куркумы
  • ⅕ чайной ложки розмарина
  • Соль и перец по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Помойте и очистите картофель. Если у вас картошка маленькая - то оставьте ее целую или разрежьте на четвертинки. Выложите овощи в глубокую тарелку и приправьте их солью и специями. Добавьте небольшой зубчик или два прессованного чеснока для дополнительного вкуса. Поперчите картофель и хорошо сбрызните оливковым маслом.

Разогрейте предварительно духовку до 220 градусов. Тем временем все хорошо перемешайте, чтобы специи и масло покрыли кусочки картофеля. Сложите все в кулинарный пакет и отправьте в духовку. Оставьте готовиться на 30-35 минут.

Картошка в кулинарном пакете в духовке (фото: flickr.com)

Чтобы у картошки образовалась хрустящая корочка, выньте и разрежьте кулинарный пакет, а потом отправьте его обратно в духовку. Когда картошка будет золотистого цвета - смело вынимайте ее. Можно украсить ее укропом. Наслаждайтесь, пока блюдо горячее!

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