Приготовьте картошку в духовке по этому рецепту и она станет вашим любимым гарниром

Как приготовить картошку в духовке в кулинарном пакете?

Кулинарный пакет (рукав), в котором обычно запекают мясо, отлично подойдет для картофеля.

Ингредиенты:

1 кг картофеля

от 2 до 3 зубчиков чеснока

50 мл оливкового масла

½ чайной ложки паприки

¼ чайной ложки куркумы

⅕ чайной ложки розмарина

Соль и перец по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Помойте и очистите картофель. Если у вас картошка маленькая - то оставьте ее целую или разрежьте на четвертинки. Выложите овощи в глубокую тарелку и приправьте их солью и специями. Добавьте небольшой зубчик или два прессованного чеснока для дополнительного вкуса. Поперчите картофель и хорошо сбрызните оливковым маслом.

Разогрейте предварительно духовку до 220 градусов. Тем временем все хорошо перемешайте, чтобы специи и масло покрыли кусочки картофеля. Сложите все в кулинарный пакет и отправьте в духовку. Оставьте готовиться на 30-35 минут.

Картошка в кулинарном пакете в духовке (фото: flickr.com)

Чтобы у картошки образовалась хрустящая корочка, выньте и разрежьте кулинарный пакет, а потом отправьте его обратно в духовку. Когда картошка будет золотистого цвета - смело вынимайте ее. Можно украсить ее укропом. Наслаждайтесь, пока блюдо горячее!