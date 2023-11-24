После этих фактов вы никогда не захотите есть картофельные чипсы

Картофельные чипсы - одна из самых популярных соленых закусок. Традиционно их готовят из тонко обжаренного картофеля, но в наши дни легко найти альтернативные продукты, которые меньше вредны.

Так ли вредны чипсы, как об этом говорят, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Livestrong.

Что нужно знать о "полезности" чипсов

Несмотря на свою популярность, жирные картофельные чипсы представляют собой высококалорийную пищу с небольшой питательной ценностью.

В целом, употребление чипсов и подобных жареных и жирных продуктов может привести к увеличению веса и негативным последствиям для вашего здоровья.

Чипсы содержат витамины группы B, такие как витамины B5 и B6, а также калий. Они также содержат небольшое количество клетчатки, белка и других питательных веществ.

Вредны ли картофельные чипсы?

Периодическое употребление картофельных чипсов вряд ли отрицательно скажется на вашем общем состоянии здоровья, но регулярное их употребление может привести к получению слишком большого количества вредных для здоровья ингредиентов и недостаточного количества витаминов и минералов.

Знание того, почему чипсы вредны для здоровья, может побудить вас в следующий раз выбрать более питательную закуску, когда у вас заурчит в животе.

Причины опасности чипсов

В них много натрия

Чипсы обычно подают солеными или ароматизированными, что придает им высокое содержание натрия. По данным Американской кардиологической ассоциации (AHA), слишком много натрия может вызвать различные проблемы со здоровьем, такие как повышение артериального давления и болезни сердца.

В чипсах много жира

Другая главная проблема, связанная с чипсами, заключается в том, что их обычно жарят в масле, что делает их очень жирными. Стандартная порция картофельных чипсов содержит 12 % рекомендуемого ежедневного количества жиров, причем 5% из них приходится на насыщенные жиры.

Некоторые жиры, например те, которые содержатся в жирной рыбе, полезны для здоровья, а вот жиры в картофельных чипсах - нет. Высокое содержание жира является одной из причин того, что чипсы считаются пустыми калориями: они насыщают, а их жирность дает энергию. Однако на самом деле они не имеют большой пищевой ценности.

Чипсы - канцерогенны

В процессе приготовления чипсов также могут образовываться побочные продукты, вредные для вашего здоровья. В частности, есть одна молекула, называемая акриламидом, которая, как известно, является нейротоксином и канцерогеном. Акриламид может накапливаться в организме и увеличивать вероятность возникновения определенных заболеваний.

Акриламид имеет тенденцию образовываться в крахмалистых продуктах при приготовлении при высоких температурах, а в жареных картофельных чипсах его много.

В качестве компромисса были разработаны разные способы приготовления чипсов. Вы можете обнаружить, что в вашем супермаркете теперь продаются картофельные чипсы, запеченные или приготовленные другим способом.

Но в основном этот продукт содержит некоторое количество акриламида, поскольку он образуется при высоких температурах в крахмалистых продуктах независимо от техники приготовления.

Чипсы приводят к набору веса

Масло, используемое для жарки картофельных чипсов, содержит жир и калории, которые способствуют увеличению веса. К

Если вам уже так сильно хочется чипсов - съеште немного, а остальную часть еды сделайте богатой питательными веществами из цельного зерна, фруктов, овощей и нежирного белка.

Читайте этикетки и ищите картофельные чипсы, приготовленные из полезных для здоровья видов масел, на которые указывает низкое содержание насыщенных и трансжиров.

Обычные картофельные чипсы содержат меньше искусственных приправ и красителей, чем ароматизированные картофельные чипсы, такие как барбекю, сметана и лук, которые могут вызвать проблемы со здоровьем.

Вы также можете попробовать альтернативы - например, чипсы из яблок, моркови и других овощей и фруктов.