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alyona alyona зізналася, чому не поспішає заміж: "Особисті плани ми трохи відклали"

Вівторок 10 вересня 2024 16:42
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alyona alyona зізналася, чому не поспішає заміж: "Особисті плани ми трохи відклали" alyona alyona (Фото: instagram.com/alyona.alyona.official)
Автор: Любов Блажко

33-річна українська реп-виконавиця alyona alyona, яка представляла нашу країну на "Євробаченні-2024", прокоментувала тему особистого життя. Так, артистка не приховує, що наразі має стосунки, і вже навіть переїхала до свого коханого Володимира у його рідне село на Франківщині.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на коментар зірки для програми "Тур зірками" розповідає детальніше, що ще вона сказала.

Особисте життя реперки

Знаменитість також висловилася щодо майбутнього весілля з обранцем. Зокрема, вона зазначила, що наразі, на її думку, слід спрямувати усі свої зусилля на наближення омріяної перемоги та закінчення повномасштабної війни. А тому про укладання законного шлюбу вони з Володимиром, ймовірно, подумають пізніше.

"Зараз на часі, для мене особисто, все-таки більше робота для допомоги перемозі. І отакі особисті плани ми трішки відклали", - пояснила alyona alyona.

Однак дівчина зауважила, що відсутність офіційного шлюбу не заважає називати їм одне одного "чоловік" та "дружина".

"Ми насолоджуємося цими днями, що є. Ми є разом. Ми можемо одне одного називати чоловік, дружина геть спокійно. І живемо, працюючи на перемогу. А далі, можливо...", - сказала вона.

alyona alyona зізналася, чому не поспішає заміж: &quot;Особисті плани ми трохи відклали&quot;alyona alyona зізналася, чому не поспішає заміж: &quot;Особисті плани ми трохи відклали&quot;

скриншоти з відео

Окрім того, реперка не шкодує що переїхала жити на Франківщину.

"Коли я приїхала в гості й побачила цей спокій, і цю природу, і тишу... І мої хобі: я люблю порибалити, сходити по гриби, я там можу це реалізувати. Я туди їжджу відновлюватися. Це як ходити спраглим і повертатися в місце, де є джерело", - розповіла вона.

До слова, з Володимиром артистка почала зустрічатися минулого року. Раніше вона також близько року була у стосунках з тіктокером Денисом, відомим під псевдонімом YOXDEN, проте у 2022 році вони оголосили про розставання.

alyona alyona зізналася, чому не поспішає заміж: &quot;Особисті плани ми трохи відклали&quot;Реперка висловилася про особисте життя (Фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Нагадаємо, alyona alyona здобула популярність після випуску пісні "Рибки" у 2018 році, яка за короткий відрізок часу набрала чимало прослуховувань та зробила виконавицю відомою. Після цього вона випустила ще низку пісень, які сподобалися слухачеві.

Нещодавно стало відомо, чи братиме Україна участь у "Євробаченні-2025".

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