alyona alyona зізналася, чому не поспішає заміж: "Особисті плани ми трохи відклали"
33-річна українська реп-виконавиця alyona alyona, яка представляла нашу країну на "Євробаченні-2024", прокоментувала тему особистого життя. Так, артистка не приховує, що наразі має стосунки, і вже навіть переїхала до свого коханого Володимира у його рідне село на Франківщині.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на коментар зірки для програми "Тур зірками" розповідає детальніше, що ще вона сказала.
Особисте життя реперки
Знаменитість також висловилася щодо майбутнього весілля з обранцем. Зокрема, вона зазначила, що наразі, на її думку, слід спрямувати усі свої зусилля на наближення омріяної перемоги та закінчення повномасштабної війни. А тому про укладання законного шлюбу вони з Володимиром, ймовірно, подумають пізніше.
"Зараз на часі, для мене особисто, все-таки більше робота для допомоги перемозі. І отакі особисті плани ми трішки відклали", - пояснила alyona alyona.
Однак дівчина зауважила, що відсутність офіційного шлюбу не заважає називати їм одне одного "чоловік" та "дружина".
"Ми насолоджуємося цими днями, що є. Ми є разом. Ми можемо одне одного називати чоловік, дружина геть спокійно. І живемо, працюючи на перемогу. А далі, можливо...", - сказала вона.
скриншоти з відео
Окрім того, реперка не шкодує що переїхала жити на Франківщину.
"Коли я приїхала в гості й побачила цей спокій, і цю природу, і тишу... І мої хобі: я люблю порибалити, сходити по гриби, я там можу це реалізувати. Я туди їжджу відновлюватися. Це як ходити спраглим і повертатися в місце, де є джерело", - розповіла вона.
До слова, з Володимиром артистка почала зустрічатися минулого року. Раніше вона також близько року була у стосунках з тіктокером Денисом, відомим під псевдонімом YOXDEN, проте у 2022 році вони оголосили про розставання.
Реперка висловилася про особисте життя (Фото: instagram.com/alyona.alyona.official)
Нагадаємо, alyona alyona здобула популярність після випуску пісні "Рибки" у 2018 році, яка за короткий відрізок часу набрала чимало прослуховувань та зробила виконавицю відомою. Після цього вона випустила ще низку пісень, які сподобалися слухачеві.
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