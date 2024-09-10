После развода показались вместе. Камалия и Захур устроили для дочерей яркий день рождения (фото)

Певица Камалия, которая в 2023 году объявила о разводе с мужем Захуром Мохаммадом, показалась с ним на дне рождения дочерей. Экс-возлюбленные устроили для Арабеллы и Мирабеллы яркое празднование по случаю их 11-летия.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки рассказывает об этом подробнее.

Что показала Камалия

Звезда украинской сцены поделилась в своем блоге соответствующими кадрами. Так, девочкам исполнилось 11 лет, и по этому случаю звездные родители сделали для них грандиозное радостное событие.

На кадрах можно увидеть праздничные шарики в белом, розовом и золотом цветах, цифры 11, надпись "с днем рождения", а также имена детей.

Фото со дня рождения (Фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Камалия предстала на празднике в коротком белом платье, которое имело тонкий пояс в зоне талии, босоножках, а завершили наряд праздничный макияж и объемно уложенные волосы. В то время ее бывший избранник предпочел комфорт, появившись на празднике в рубашке с ярким принтом, шортах, а также стильной обуви.

На праздновании присутствовали и другие гости, фото, с которыми певица также выложила в сеть.

Камалия и Захур показались вместе (Фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Кажется, Камалии и Захуру удалось сохранить дружеские отношения после развода и остаться хорошими родителями для девочек. Как известно, они с отцом живут в Британии, тогда как Камалия время от времени наведывается к ним, чтобы побыть вместе и придумать интересные совместные занятия.

Напомним, о разводе с британско-украинским миллионером пакистанского происхождения Захуром знаменитость сообщила в прошлом году. Они пошли под венец в 2003-м и были в законных отношениях около 20 лет.