Після публічних матюків на Соловій склали протокол: яке покарання загрожує співачці

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Артистка опинилася в центрі уваги після того, як розкритикувала стару назву міста Чорноморськ (раніше воно мало назву Іллічівськ), заявивши, що це "повна х**ня".

"А скажіть, будь ласка, тільки пообіцяйте, що ніхто зараз не буде ображатися, я з добром: як називалося ваше місто до того, як його перейменували? І що, вам це подобалося? Повна х*йня", - вимовила зірка прямо зі сцени.

Відео цього моменту стали активно розповсюджувати у мережі.

Потім стало відомо, що місцеві жителі звернулися до відділку поліції та написали заяву на співачку за порушення громадського порядку, а також використання нецензурної лексики в публічних місцях. Про це розповів Гнезділов.

Що загрожує співачці

Правоохоронні органи зазначили, що на виконавицю вже складений протокол за статтею 173 КУпАП - дрібне хуліганство. Їй загрожує штраф, громадські чи виправні роботи з вирахуванням 20% заробітку або ж 15 діб арешту - це буде залежати від міри, яку бере суд.

Цікаво, що судити Христину буде Іллічівський міський суд, який зберіг стару назву.

Також у поліції зазначили, що склали протокол ще й з тієї причини, що ситуація набула широкого обговорення і відвідувачі неоднозначно поставилися до матюків знаменитості зі сцени.

Дехто навіть вимагав вибачень і організатори вже перепросили.

Як розповідає Гнезділов, представники поліції спершу хотіли скласти протокол на організаторів фестивалю, проте ті пояснили, що відповідальність за все сказане зі сцени несуть лише артисти.

"Пролунав, на жаль, мат зі сцени, без дисклеймера. Позиція нашого фестивалю полягає в тому, що ми не проти обсценної лексики, але потрібно перед виступом про це говорити, попереджати відвідувачів: шановні, я сьогодні буду матюкатись. Якщо є діти, і ви не хочете, щоб вони чули мат, то, будь ласка, виведіть їх", - пояснив Гнезділов.

Артистка нарвалася на хейт через матюки зі сцени та критику назви українського міста (Фото: instagram.com/soloviyka)

Менеджер "виделкаfest" зауважив, що до виконавчої директорки заходу підходили депутати міської ради міста з погрозами зупинити подію, оскільки вона ображає жителів Іллічівська.

Гнезділов підкреслив, що "виделкаfest" підтримує всі декомунізаційні процеси та справді вважає, що Іллічівськ - не дуже вдала для назва для міста. Тому їм довелося пояснювати, що воно вже давним-давно має зовсім іншу назву.

"Я не вважаю, що трапилось щось надзвичайно жахливе чи страшне, тому що обсценна лексика “легалізована” в нашому суспільстві дуже давно. З того моменту, коли на всіх білбордах писали "русский воєнный корабль, иди нах*й", - сказав Сергій.