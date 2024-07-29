После публичного мата на Соловий составили протокол: какое наказание грозит певице

Подробности

Артистка оказалась в центре внимания после того, как раскритиковала старое название города Черноморск (ранее оно называлось Ильичевск), заявив что это "полная х**ня".

"А скажите, пожалуйста, только пообещайте, что никто сейчас не будет обижаться, я с добром: как назывался ваш город до того, как его переименовали? И что, вам это нравилось? Полная х*ня", - произнесла звезда прямо из сцены.

Видео этого момента стали активно распространять в сети.

Позже стало известно, что местные жители обратились в отделение полиции и написали заявление на певицу за нарушение общественного порядка, а также использование нецензурной лексики в публичных местах. Об этом рассказал Гнездилов.

Что грозит певице

Правоохранительные органы отметили, что на исполнительницу уже составлен протокол по статье 173 КУпАП - мелкое хулиганство. Ей может грозить штраф, общественные или исправительные работы с вычетом 20% заработка или 15 суток ареста - это будет зависеть от меры, которую наначит суд.

Интересно, что судить Христину будет Ильичевский городской суд, сохранивший старое название.

Также в полиции отметили, что составили протокол еще и по той причине, что ситуация получила широкое обсуждение и посетители неоднозначно отнеслись к мату знаменитости со сцены.

Некоторые даже требовали извинений и организаторы уже принесли свои извинения.

Как рассказывает Гнездилов, представители полиции сперва хотели составить протокол на организаторов фестиваля, однако те объяснили, что ответственность за все сказанное со сцены несут только артисты.

"Прозвучал, к сожалению, мат со сцены, без дисклеймера. Позиция нашего фестиваля состоит в том, что мы не против обсценной лексики, но нужно перед выступлением об этом говорить, предупреждать посетителей: уважаемые, я сегодня буду материться. Если есть дети, и вы не хотите, чтобы они слышали мат, то, пожалуйста, выведите их", - объяснил Гнездилов.

Артистка нарвалась на хейт из-за мата со сцены и критики названия украинского города (Фото: instagram.com/soloviyka)

Менеджер "виделкаfest" отметил, что к исполнительному директору мероприятия подходили депутаты городского совета города с угрозами остановить событие, поскольку оно оскорбляет жителей Ильичевска.

Гнездилов подчеркнул, что "виделкаfest" поддерживает все декоммунизационные процессы и действительно считает, что Ильичевск - не очень удачное название для города. Поэтому им пришлось объяснять, что оно уже давно имеет совсем другое название.

"Я не считаю, что случилось что-то чрезвычайно ужасное или страшное, потому что обсценная лексика "легализована" в нашем обществе очень давно. С того момента, когда на всех билбордах писали "русский военный корабль, иди нах*й", - сказал Сергей.