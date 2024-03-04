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Після приниження українки: представницю Білорусі на Міс Європа 2024 позбавили роботи

Ирина Максимович (фото: instagram.com/irina.ray2744)
Автор: Іванна Пашкевич

Представницю Білорусі на конкурсі краси Міс Європа 2024 Ірину Максимович, в якої виник конфлікт з українською учасницею Міленою Мельничук, звільнили з роботи.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар дівчини для одного з місцевих телеканалів.

Деталі

З’ясувалося, що директор агентства, в якому працювала білоруска, був з України.

"Мене звільнили з модельного агентства", - розповіла Максимович.

Ірина Максимович (фото: instagram.com/irina.ray2744)

Однак скандальна учасниця впевнена, що зможе знайти інше місце роботи. Ба більше, вона сподівається і надалі представляти країну-союзницю РФ на різних конкурсах.

Нагадаємо, З 15 по 25 лютого в Лівані пройшов конкурс краси Міс Європа 2024. Перше місце на ньому посіла представниця Росії, третє - вітебчанка Ірина Максимович.

Трохи пізніше вибухнув скандал. Українська учасниця Мілена Мельничук поскаржилася в соцмережах, що потрапила на конкурсі в "пекло" через образи та погрози з боку організаторів.

А вже після фіналу білоруска почала кричати на весь автобус і ображати українку. Це відео з Максимович Мілена виклала в мережу.

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