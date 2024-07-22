Холодна чи гаряча? Яку температуру води обирати відповідно до виду плям

Коли потрібно швидко вивести пляму з одягу чи оббивки меблів, можна припустити, що температура води не має значення. Проте, залежно від речовини, яка залишила сліди на тканині, температура води може або загальмувати процес видалення, або взагалі закріпити пляму.

Про те, як підбирати температуру води до виду плями і що необхідно зробити перед видаленням брудних слідів з тканини, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Lifehacker .

Коли виводити плями з гарячою водою

У більшості випадків краще прати забруднені речі в теплій або гарячій воді, але не в окропі. Використовувати окріп можна лише для міцних тканин.

Воду такої температури не радять використовувати на делікатних матеріалах, таких як шовк або вовна.

Окріп може бути ефективним для певних плям, наприклад, плям від ягід, але робити це слід з обережністю. До того ж, хоча висока температура може допомогти розщепити пляму, вона також може закріпити певні плями.

Наприклад, тепла або гаряча вода допомагає ефективно видалити плями в таких випадках:

бруд і багнюка: спершу дайте плямі повністю висохнути, а потім приберіть якомога більше сухого бруду, перш ніж прати тканину в теплій воді;

плями олії та жиру: на пляму радять нанести господарське мило, залишити на кілька хвилин, а потім випрати тканину в гарячій воді (не киплячій, але настільки гарячій, наскільки дозволяє матеріал);

сліди від поту: для ефективного видалення слідів поту слід попередньо обробити пляму сумішшю харчової соди і води, а потім випрати у теплій воді.

Також рекомендують використовувати теплу або гарячу воду для плям від таких речовин:

барвник і маркер;

яйця;

трава;

страви з томатів;

помада;

лосьйон;

гірчиця;

взуттєвий крем.

Коли виводити плями з холодною водою

Холодна вода вважається найкращим варіантом для видалення плям у таких випадках:

плями крові: гаряча вода може закріпити білок в волокнах тканини, що ускладнить виведення плями - тож радять прополоскати тканину під холодною проточною водою перед звичайним пранням;

шоколад: холодна вода, якою слід промити пляму, допомагає запобігти подальшому в'їданню шоколаду в тканину - а потім радять використати засіб для видалення плям;.

вино: холодна вода допомагає розбавити вино, пляму від якого все ж радять потім обробити спеціальним засобом або сумішшю засобу для посуду і перекису водню.

фарба: холодна вода найкраще справляється з плямами від водоемульсійної фарби, видаляючи більшу частину рідини перед звичайним пранням.

Використовувати холодну воду також рекомендують для виведення плям від таких речовин і продуктів:

алкогольні і безалкогольні напої;

дитяче харчування/суміші;

віск від свічок;

сир;

кава і чай;

жувальна гумка;

желе і джем;

молоко і молочні продукти;

соєвий соус;

зубна паста.

Незалежно від того, що ви пролили на себе або на диван, намагайтеся якнайшвидше видалити пляму, щоб не дати речовині в'їстися в волокна матеріалу.

Як використовувати воду для виведення плям

Видаляючи пляму з одягу та оббивки, необхідно дотримуватися наступних рекомендацій:

завжди перевіряйте температуру води і мийний розчин на невеликій прихованій ділянці тканини, щоб переконатися, що це не спричинить пошкодження або знебарвлення;

обережно "промокайте" пляму - це допомагає підняти бруд, не втираючи його далі в тканину;

завжди ознайомлюйтесь з інструкціями по догляду за тканиною, щоб не пошкодити матеріал.

При використанні гарячої води рекомендують промокнути пляму, а потім нанести на неї засіб для виведення плям. Замочування може бути ефективним, але його слід проводити з урахуванням стійкості тканини до нагрівання.

Для плям, які потребують холодної води, зазвичай найкраще замочувати всю забруднену ділянку. Це допоможе вивести речовину з волокон тканини.

Проте якщо пляма на м'яких меблях, замочування - не найкращий варіант. Для плям, які реагують на холодну воду, рекомендують використати пульверизатор, щоб злегка розпорошити воду на забруднену ділянку - а потім промокнути пляму чистою ганчіркою.

Якщо плями потрібно видаляти в гарячій воді, краще протерти забруднену ділянку на меблях змоченою ганчіркою. Якщо є можливість, найкраще обробити пляму пароочисником - але будьте обережні, щоб не розмочити оббивку.