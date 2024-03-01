Після неприпустимої поведінки на Міс Європа: Росія не братиме участі у конкурсі Міс Світу

Голова організаційного комітету Міс Україна Вероніка Щіпцова повідомила, що Росія не братиме участь у головному міжнародному конкурсі краси Міс Світу.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку Щіпцової.
За словами директорки Міс Україна, цю новину вона хотіла повідомити пізніше. Однак після того, як побачила цькування і погрози з боку росіянки на іншому конкурсі краси, промовчати не змогла.
"Друзі, цю новину я хотіла повідомити пізніше і особисто подякувати за це голові конкурсу Міс Світу. Але сьогодні у соціальних мережах побачила жахливий вчинок росіянки під час іншого конкурсу краси і не можу промовчати", - написала Щіпцова.
Софія Шамія (фото: instagram.com/sfshamie)
"Одну з українських дівчат на світовому конкурсі було принижено представницею країни агресора. Чимало людей надіслали мені це відео та запитали про реакцію нашого комітету", - продовжила вона.
Жінка пояснила, що український оргкомітет після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну звернувся з проханням не включати країну-агресорку в конкурси краси, з якими він співпрацює.
Вероніка висловила подяку директорці конкурсу Міс Світу Джулії Морлі за партнерство і за те, що представниця України на конкурсі Софія Шамія "може відчувати себе спокійно на Міс Світу та нести усі надважливі меседж".
Вероніка Щіпцова і Софія Шамія (фото: instagram.com/veronica_shchiptsova)
Зазначимо, що фінал Міс Світу 2024 відбудеться 9 березня в Індії.
Днями представниця України на Міс Європа Мілена Мельничук розповіла, що зазнала цькувань ще до початку конкурсу краси.
Їй на особистий номер почали дзвонити росіяни, називали нацисткою й звинувачували у тому, що Україна розпочала війну.
Також вона повідомила, що вже під час конкурсу її змушували фотографуватися з учасницею з Росії.
Мілена Мельничук (фото: instagram.com/milena.melnichuk)
Мельничук зазначила, що дизайнер спеціально дав їй та учасниці з РФ однакові сукні, "щоб ми були однакові і як подруги".
Хореограф конкурсу поставив Мілену поруч з росіянкою на сцені. Коли дівчина попросила переставити її, він грубо відповів, що йому байдуже на війну.
Українка також поширила відео, на якому учасниця з Росії принижує її. Після фіналу білоруска також почала кричати на весь автобус принизливі фрази, погрожувати і бажати смерті її рідним.
Нещодавно ми розповідали, що українська учасниця на Міс Світу 2024 представила свій національний костюм.
Також ми писали, що найкрасивішою німецькою жінкою стала уродженка Ірану.