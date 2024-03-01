После недопустимого поведения на Мисс Европа: Россия не будет участвовать в конкурсе Мисс Мира

Россию исключили из конкурса Мисс Мира

По словам директора Мисс Украина, эту новость она хотела сообщить позже. Однако после того, как увидела травлю и угрозы со стороны россиянки на другом конкурсе красоты, промолчать не смогла.

"Друзья, эту новость я хотела сообщить позже и лично поблагодарить за это главу конкурса Мисс Мира. Но сегодня в социальных сетях увидела ужасный поступок россиянки во время другого конкурса красоты и не могу промолчать", - написала Щипцова.

София Шамия (фото: instagram.com/sfshamie)

"Одна из украинских девушек на мировом конкурсе была унижена представительницей страны агрессора. Многие прислали мне это видео и спросили о реакции нашего комитета", - продолжила она.

Женщина пояснила, что украинский оргкомитет после начала полномасштабного вторжения России в Украину обратился с просьбой не включать страну-агрессора в конкурсы красоты, с которыми он сотрудничает.

Вероника выразила благодарность директору конкурса Мисс Мира Джулии Морли за партнерство и за то, что представительница Украины на конкурсе София Шамия "может чувствовать себя спокойно на Мисс Мира и нести все сверхважные месседжи".

Вероника Щипцова и София Шамия (фото: instagram.com/veronica_shchiptsova)

Отметим, что финал Мисс Мира 2024 состоится 9 марта в Индии.

Что произошло на Мисс Европа 2024

На днях представительница Украины на Мисс Европа Милена Мельничук рассказала, что испытала травлю еще до начала конкурса красоты.

Ей на личный номер начали звонить россияне, называли нацисткой и обвиняли в том, что Украина начала войну.

Также она сообщила, что уже во время конкурса ее заставляли фотографироваться с участницей из России.

Милена Мельничук (фото: instagram.com/milena.melnichuk)

Мельничук отметила, что дизайнер специально дал ей и участнице из РФ одинаковые платья, "чтобы мы были одинаковые и как подруги".

Хореограф конкурса поставил Милену рядом с россиянкой на сцене. Когда девушка попросила переставить ее, он грубо ответил, что ему безразлично на войну.

Украинка также распространила видео, на котором участница из России унижает ее. После финала белоруска также начала кричать на весь автобус унизительные фразы, угрожать и желать смерти ее родным.