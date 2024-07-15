Після мовного скандалу. Гайтана "засвітилася" за кордоном та виступила з російськими піснями (відео)

Співачка Гайтана, яка нещодавно потрапила у мовний скандал через дописи російською, знову опинилася під хвилю хейту. Артистка, яка не виступає в Україні на тлі повномасштабної війни, раптово "засвітилася" в Киргизстані.
Що відомо про новий скандал та як на вчинки Гайтани реагують українці, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
До повномасштабної війни РФ проти України співачка жила у селі під Києвом. Вона, її маленька донька та чоловік мешкали у розкішному маєтку. Але у 2022 році Гайтана виїхала за кордон. І в якій саме країні вона перебуває - залишається загадкою.
Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)
Втім, днями у TikTok "спливло" відео з артисткою. І виявилося, що 11 липня вона перебувала у Киргизстані. Гайтана дала концерт у Бішкеку.
Про свій концерт зірка "нульових" чомусь не розповідала у соцмережах. Але на сайтах з анонсами концертів у Киргизстані її афіша усе ж була.
Афіша виступу Гайтани (скріншот)
Примітно, що виступ Гайтани було анонсовано саме з хітами російською мовою. Про її пісні українською - жодної згадки.
Гайтана і пісні російською
До слова, нещодавно відомий продюсер відповів на скандальні заяви Волошина та Верби.
Окрім цього, раніше ми розповідали, що Тіна Кароль підкорила мережу гнучкістю.
Під час написання матеріалу було використано джерела: TilTok-акаунт з ніком "eldiyap", дописи з Telegram-каналів "Музвар" та Доротюк, Instagram Гайтани.