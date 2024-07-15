Після мовного скандалу. Гайтана "засвітилася" за кордоном та виступила з російськими піснями (відео)

Де зараз Гайтана

До повномасштабної війни РФ проти України співачка жила у селі під Києвом. Вона, її маленька донька та чоловік мешкали у розкішному маєтку. Але у 2022 році Гайтана виїхала за кордон. І в якій саме країні вона перебуває - залишається загадкою.

Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Втім, днями у TikTok "спливло" відео з артисткою. І виявилося, що 11 липня вона перебувала у Киргизстані. Гайтана дала концерт у Бішкеку.

Про свій концерт зірка "нульових" чомусь не розповідала у соцмережах. Але на сайтах з анонсами концертів у Киргизстані її афіша усе ж була.

Афіша виступу Гайтани (скріншот)

Примітно, що виступ Гайтани було анонсовано саме з хітами російською мовою. Про її пісні українською - жодної згадки.