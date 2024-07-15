После языкового скандала. Гайтана "засветилась" за границей и выступила с русскими песнями (видео)

Где сейчас Гайтана

До полномасштабной войны РФ против Украины певица жила в деревне под Киевом. Она, ее маленькая дочь и супруг жили в роскошном особняке. Но в 2022 году Гайтана уехала за границу. И в какой именно стране она находится - остается загадкой.

Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Впрочем, на днях в TikTok "всплыло" видео с артисткой. И оказалось, что 11 июля она находилась в Кыргызстане. Гайтана дала концерт в Бишкеке.

О своем концерте звезда "нулевых" почему-то не рассказывала в соцсетях. Но на сайтах с анонсами концертов в Кыргызстане ее афиша все же была.

Афиша выступления Гайтаны (скриншот)

Примечательно, что выступление Гайтаны было анонсировано именно с хитами на русском языке. О ее песнях на украинском - ни одного упоминания.