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После языкового скандала. Гайтана "засветилась" за границей и выступила с русскими песнями (видео)

Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)
Автор: Полина Иваненко

Певица Гайтана, недавно попавшая в языковой скандал из-за постов на русском, снова оказалась под волной хейта. Артистка, не выступающая в Украине на фоне полномасштабной войны, внезапно "засветилась" в Кыргызстане.

Что известно о новом скандале и как на поступки Гайтаны реагируют украинцы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Где сейчас Гайтана

До полномасштабной войны РФ против Украины певица жила в деревне под Киевом. Она, ее маленькая дочь и супруг жили в роскошном особняке. Но в 2022 году Гайтана уехала за границу. И в какой именно стране она находится - остается загадкой.

Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Впрочем, на днях в TikTok "всплыло" видео с артисткой. И оказалось, что 11 июля она находилась в Кыргызстане. Гайтана дала концерт в Бишкеке.

О своем концерте звезда "нулевых" почему-то не рассказывала в соцсетях. Но на сайтах с анонсами концертов в Кыргызстане ее афиша все же была.

Афиша выступления Гайтаны (скриншот)

Примечательно, что выступление Гайтаны было анонсировано именно с хитами на русском языке. О ее песнях на украинском - ни одного упоминания.

Кстати, недавно известный продюсер ответил на скандальные заявления Волошина и Вербы.

Кроме того, ранее мы рассказывали, что Тина Кароль покорила сеть гибкостью.

При написании материала были использованы источники: TilTok-аккаунт с ником "eldiyap", посты из Telegram-каналов "Музвар" и Доротюк, Instagram Гайтаны.

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