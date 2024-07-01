Після критики через "бронь" Решетнік розсекретив, куди поїхав відпочивати: в Україні шоумен чи ні

Що Решетнік думає про мобілізацію

Прокоментувати тему військової служби знаменитість вирішив на тлі свого відпочинку з родиною.

У stories хтось із юзерів поцікавився: "Круто бути заброньованим з усіх сторін?". Багатодітний батько не став відмовчуватися та озвучив у блозі змістовну відповідь.

"Я розумію та усвідомлюю всю актуальність цього питання... Скажу наступне. Круто жити за законом і завжди дотримуватися його - це і є відповідальність. Круто народжувати дітей за коханням і бажанням, ще до того, як це давало якісь переваги. Круто завжди жити й залишатися в Україні - вірити в неї та її людей", - написав він.

"Круто працювати й справно сплачувати податки, підтримуючи економіку. Круто допомагати тим, хто захищає нас і дякувати щоденно не лише словом. Круто бути чесним і порядним - в цьому сила та щастя", - також йдеться у його заяві.

Решетнік відповів на хейт через "бронь" (Фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Де відпочиває ведучий

І поки підписники думали, що зірка з родиною подався за кордон, він розвінчав ці припущення та розповів, що разом з близькими поїхав у Карпати.

"Відпочинок в Україні… що може бути краще? Неймовірні Карпати чекають", - зауважив Григорій.

Родина поїхала у Карпати на відпочинок (Фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Чому критикують Решетніка

Решетніку, як відомо, доволі часто "дістається" у мережі через виїзди за кордон. Час від часу він відповідає на хейт та підкреслює, що усі його поїздки за межі рідної країни у період повномасштабної війни мають виключно робочу мету.

Маються на увазі як благодійні події, так і проведення корпоративів, де у тому числі збираються кошти на підтримку української армії.

Говорячи про питання "Чому не на фронті", Решетнік неодноразово заявляв, що не порушує закон та намагається принести користь країні як цивільна людина.

Чи готовий шоумен піти на фронт

Тим не менше, він підкреслював, що не буде ухилятися від служби у разі, якщо його призвуть.

"А я що буду ховатися? Кудись виїжджати? Це нереально. Сьогодні багато хто говорить "Чому не на фронті?"... По-перше, я не порушую закон. По-друге, я несу відповідальність перед сім'єю, яка благає і просить... Це запитання мені Христина ставить щоразу. Ми свято віримо в перемогу. І, по-третє, я і справді відчуваю ефективність своєї публічної діяльності", - заявляв він.

Нагадаємо, шоумен є багатодітним батьком. Разом із дружиною Христиною він виховує трьох синів: Івана, Дмитра та Олександра.

Григорій Решетнік і його дружина Христина (Фото: instagram.com/grisha_reshetnik)