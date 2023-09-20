Після чергового оновлення iOS в iPhone зіпсувалася батарея: яких моделей торкнулося

Нещодавно користувачі iPhone отримали чергове оновлення iOS 17, проте поки незадоволені його результатом. Люди почали скаржитися, що після оновлення програмного забезпечення акумулятори їхніх ґаджетів швидше розряджаються.
РБК-Україна (проєкт Styler) розібралося, які новинки додали розробники та що сталося з акумуляторами користувачів.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: дослідження видання AppleInsider, звіт Apple Support.
Щоразу, коли Apple випускає велике оновлення операційної системи iPhone, з'являються численні скарги на батарею. Так сталося і з оновленням iOS 17.
Таким чином найбільше постраждали:
Однак на такі зміни в роботі акумуляторів є вагомі причини. Річ у тому, що програмне забезпечення повинне повторно індексувати всі файли на iPhone. Ця база даних має вирішальне значення для пошуку файлів на iPhone.
Саме це й може зайняти декілька днів, протягом яких телефон може працювати повільніше.
Ця проблема зазвичай є короткочасною, проте для декого вона не розв'язується за кілька тижнів.
Розробники виділяють ще одну причину швидшого розряджання акумулятора.
Під час кожного оновлення додаються нові функції, які можуть потребувати більшої потужності. Тому на це ваш пристрій може витрачати більше зарядки.
Цікаво, що такі "побічні ефекти" оновлень з'являються лише на нових моделях телефонів, а от старі - це оминає.
Сама компанія Apple не зможе масштабно розв'язати цю проблему, тому єдине, що можуть зробити користувачі в цьому випадку, - не натискати "оновити до iOS 17".
Повідомлення
FaceTime
Режим "Очікування"
AirDrop
Клавіатура
Safari й паролі
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