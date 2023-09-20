После очередного обновления iOS в iPhone испортилась батарея: каких моделей коснулось

Как обновление повлияло на батарею iPhone

Каждый раз, когда Apple выпускает обновления операционной системы iPhone, появляются многочисленные жалобы на батарею. Так случилось и с обновлением iOS 17.

Таким образом, больше всего пострадали:

iPhone SE 2020 - держит заряд на 9% хуже

iPhone 11 - на 5%

iPhone 12 - на 5%

iPhone 13 - на 11%

iPhone XR - на 21%

Однако на такие изменения в работе аккумуляторов есть веские причины. Дело в том, что программное обеспечение должно повторно индексировать все файлы iPhone. Эта база данных имеет решающее значение для поиска файлов в iPhone.

Именно это может занять несколько дней, в течение которых телефон может работать медленнее.

Эта проблема обычно кратковременна, однако для некоторых она не решается через несколько недель.

Разработчики выделяют еще одну причину более быстрой разрядки аккумулятора.

При каждом обновлении добавляются новые функции, которые могут потребовать большей мощности. Поэтому на это устройство может тратить больше зарядки.

Интересно, что такие "побочные эффекты" обновлений появляются только на новых моделях телефонов, а вот старые - это обходит.

Сама компания Apple не сможет масштабно решить эту проблему, поэтому единственное, что могут сделать пользователи в этом случае - не нажимать "обновить до iOS 17".

Что добавили к новому ПО

Сообщение

В программе iMessage "Стикеры" собраны все ваши стикеры, в том числе анимированные стикеры, Memoji, Animoji, эмодзи-стикеры и наборы стикеров сторонних разработчиков.

Усовершенствована функция поиска - теперь вы можете быстрее находить нужные сообщения за людьми, ключевыми словами и типами содержимого.

Можно провести пальцем вправо на пузыре сообщения, чтобы ответить именно на это сообщение.

FaceTime

Если абонент не отвечает на вызов FaceTime, вы можете отправить видео- или аудиосообщение о том, что вы хотите сказать.

Теперь можно принимать вызовы FaceTime на Apple TV, используя iPhone в качестве камеры (Apple TV 4K 2-го поколения и более новых).

Видеоэффекты позволяют корректировать интенсивность студийного освещения и режима "Портрет".

Режим "Ожидание"

В полноэкранном режиме информация, например часы, фотографии и виджеты, хорошо видна на расстоянии, когда iPhone расположен горизонтально и он заряжается на тумбочке, кухонном или рабочем столе.

В ночном режиме часы, фотографии и виджеты имеют красный оттенок при слабом свете.

Зарядное устройство MagSafe запоминает ваши параметры во время зарядки.

AirDrop

Появился новый способ запуска AirDrop - теперь можно распространять содержимое или начинать сеанс SharePlay через AirDrop, если поднести телефоны iPhone друг к другу.

Клавиатура

Функция автоисправления временно подчеркивает исправленные слова, чтобы можно было одним касанием вернуть введенный вариант.

Safari и пароли