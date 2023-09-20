После очередного обновления iOS в iPhone испортилась батарея: каких моделей коснулось

Недавно пользователи iPhone получили очередное обновление iOS 17, однако пока недовольны его результатом. Люди начали жаловаться, что после обновления программного обеспечения аккумуляторы их гаджетов быстрее разряжаются.
РБК-Украина (проект Styler) разобралось, какие новинки добавили разработчики и что произошло с аккумуляторами пользователей.
При подготовке материала использовались источники: исследование издания AppleInsider, отчет Apple Support.
Каждый раз, когда Apple выпускает обновления операционной системы iPhone, появляются многочисленные жалобы на батарею. Так случилось и с обновлением iOS 17.
Таким образом, больше всего пострадали:
Однако на такие изменения в работе аккумуляторов есть веские причины. Дело в том, что программное обеспечение должно повторно индексировать все файлы iPhone. Эта база данных имеет решающее значение для поиска файлов в iPhone.
Именно это может занять несколько дней, в течение которых телефон может работать медленнее.
Эта проблема обычно кратковременна, однако для некоторых она не решается через несколько недель.
Разработчики выделяют еще одну причину более быстрой разрядки аккумулятора.
При каждом обновлении добавляются новые функции, которые могут потребовать большей мощности. Поэтому на это устройство может тратить больше зарядки.
Интересно, что такие "побочные эффекты" обновлений появляются только на новых моделях телефонов, а вот старые - это обходит.
Сама компания Apple не сможет масштабно решить эту проблему, поэтому единственное, что могут сделать пользователи в этом случае - не нажимать "обновить до iOS 17".
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FaceTime
Режим "Ожидание"
AirDrop
Клавиатура
Safari и пароли
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