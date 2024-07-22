Після багаторічного шлюбу Вінницька зізналася, що має страх розлучення: співачка назвала причину

Що говорить Вінницька про шлюб з Большим

"Я боюся розлучення. Вірніше, я не те що його боюся, я просто відчуваю, що на цій території - розлучення саме, якщо ми візьмемо, - відчуваю свою неспроможність. Я відчуваю незалежність якусь або страх. Я відчуваю нездатність самій щось зробити, таке є трохи", - пояснює вона свою думку з цього приводу.

Альона підкреслює, що цей момент потрібно пропрацювати. Одне з ключових правил успішного шлюбу, на її думку, - розуміти, що ви з партнером все одно залишаєтесь двома різними людьми, двома різними особистостями.

"Це просто треба пропрацювати, тому що кожна людина вона може і вона здатна. Ми всі щось терпимо у стосунках. Якщо ми не вміємо один одного терпіти, нічого не буде, тому що ми дві різні людини. Не треба вигадувати якусь іншу половинку, яка буде як ти. Може, з роками ви станете більш схожі та вам буде легше знаходити спільну мову, але насправді ви все одно будете різними людьми. У стосунках треба бути дуже-дуже дбайливим", - каже зірка.

Вінницька з чоловіком (Фото: instagram.com/alenavinnitskaya)

Колишня учасниця "ВІА Гри" також поділилася, що за час шлюбу у них з Сергієм були різні ситуації. Вона говорить, що це ті випадки, які допомагали зрозуміти, як можна робити у шлюбі, а як не слід.

"З 18 років, без досвіду взагалі якихось стосунків, ми пройшли весь цей шлях. Було все: спочатку було класно, потім все було погано, потім якось рівно. Тобто все що є, все це ми пройшли й проходимо далі. Ніхто ще не зупинився", - розповідає Вінницька.

"В наших стосунках не штиль, поки що ні. Елемент залежності, безумовно, він є. Бо коли ти так глибоко корінням вростаєш в людину, дуже важко відчепитися, навіть якщо відбувається щось не те, що потрібно. Але ви не зможете обійти це. Взагалі, якщо у людей сталися якісь інтимні стосунки й вони один одного дізнались саме з цієї сторони, то це миттєва залежність", - також додає вона.

Пара разом вже більше 30 років (Фото: instagram.com/alenavinnitskaya)

Наостанок співачка зазначає, що не надто любить коментувати особисте життя, а тому говорить про це з певною обережністю. Вона підкреслює, що тема сім’ї є для неї сокровенною, а не такою, якою хочеться ділитися з загалом.

Нагадаємо, за Сергія Большого Вінницька вийшла заміж у 1993 році. Дітей у пари немає.