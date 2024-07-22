Відома співачка поділилася, як змінився її дохід під час війни: "Живу дуже скромно"

Альона Вінницька, яка нещодавно висловилася про образу на Меладзе , також відверто розповіла про дохід у період повномасштабної війни. Артистка не приховує, що на даний момент практично не заробляє, а тому живе на кошти свого обранця - законного чоловіка Сергія Большого.

Як виконавиця коментує тему фінансів та що розповідає про роботу свого коханого, пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю зірки Славі Дьоміну.

Що Вінницька говорить про гроші

"Майже нічого не заробляю. Тому що гроші, які на фонді, я не маю до них справи. Тому живу на зарплатню Сергія", - розповідає колишня учасниця "Віа Гри".

"Він майже два роки попрацював у сфері тактичної медицини, вивезення поранених з жовтої зони. Ще у 2022 році він отримав сертифікат парамедика, але там він більше як водій", - також коментує Вінницька діяльність свого обранця.

Альона зазначила, що не знає, яка точна зарплатня у Сергія, і цей факт став несподіванкою для інтерв'юера.

"Я не знаю, яка зарплатня у мого чоловіка. А що я повинна знати? Я вважаю, що це його інтимна територія. Я утриманка зараз класична. Я живу насправді дуже скромно. Змінилися пріоритети, тепер я купую дуже прості речі", - сказала вона.

Альона Вінницька висловилася про заробітки у період війни (скриншот)

Знаменитість, як відомо, присвячує себе фонду, який займається підготовкою психологів для ветеранів, які повернулися з війни. Мета - допомогти захисникам, які повернулися з війни, прилаштуватися до цивільного життя.

"Це моя основна місія на цей час - зробити все, щоб ця програма зазвучала, щоб її почули та побачили, щоб про неї знали ветерани. Мета - поширити цю програму по Україні наскільки це можливо. Я цим займаюся, я використовую своє легендарне на користь нашим воїнам, жінкам і взагалі людям, які пережили щось страшне внаслідок повномасштабної війни", - поділилася Альона.

Зірка розповіла, чим займається зараз (Фото: instagram.com/alenavinnitskaya)

До слова, Альона Вінницька - українська виконавиця, композиторка та авторка пісень, яка отримала популярність як учасниця гурту "Віа Гра", де вона виступала з 2000 по 2003 рік.

Після виходу із колективу розпочала сольну кар'єру. В 2014 році спробувала себе в амплуа ведучої та стала ведучою програми "Зірковий шлях", що виходила на каналі "Україна".

За свого обранця Сергія Большого вийшла заміж у 1993 році.