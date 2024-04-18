"Пишу і реву": Козловський зі сльозами на очах поділився першими досягненнями сина

Віталій Козловський не так давно став батьком вперше і тепер він татусь малюка, на ім’я Оскар, який приємно дивує та доводить співака до сліз щастя.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-допис артиста.
Козловський за останній рік дуже сильно дивує своїх прихильників, по-перше, він пішов на фронт і захищає нашу країну від ворога, та навіть, має звання. А по-друге, співак нарешті спростував всі чутки про свою орієнтацію та не лише одружився зі своєю піарницею, а ще й став батьком.
Нова роль у житті, неймовірно тішить 39-річного артиста, який довгі роки мріяв стати батьком, адже насправді для кожного чоловіка важливе продовження роду.
Наразі Віталій знаходиться разом зі своєю новоспеченою родиною і передає ці теплі та щирі емоції своїм фоловерам.
"Вдома - таке солодке та тепле слово. А сьогодні по особливому сприймається, бо там моє щастя, моя сімʼя, мій синочок. Оскар вчора мені вперше посміхнувся і сказав своє перше слово - Агууу! Пишу і реву. Що зі мною? Надто став сентиментальним. Рахую години, хвилини, щоб нарешті обійняти рідних", - пише Віталій.
Віталій Козловський розчулив мережу новим дописом (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
Так, чоловік не так часто має змогу бути поруч з дружиною та сином Оскаром, але ці зустрічі дарують йому особливі почуття. І коли сильний чоловік пускає сльози - це означає, що в ці миті з ним відбуваються найпрекрасніші та найдорожчі для серця події.
Кожен батько зрозуміє ті відчуття, коли його дитина говорить перше слово, посміхається йому та просто любить.
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