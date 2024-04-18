UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Пишу і реву": Козловський зі сльозами на очах поділився першими досягненнями сина

Віталій Козловський (фото: instagram.com/vkozlovsky_musiс)
Автор: Юлія Любченко

Віталій Козловський не так давно став батьком вперше і тепер він татусь малюка, на ім’я Оскар, який приємно дивує та доводить співака до сліз щастя.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-допис артиста.

Як син Козловського доводить його до сліз щастя

Козловський за останній рік дуже сильно дивує своїх прихильників, по-перше, він пішов на фронт і захищає нашу країну від ворога, та навіть, має звання. А по-друге, співак нарешті спростував всі чутки про свою орієнтацію та не лише одружився зі своєю піарницею, а ще й став батьком. 

Нова роль у житті, неймовірно тішить 39-річного артиста, який довгі роки мріяв стати батьком, адже насправді для кожного чоловіка важливе продовження роду. 

Наразі Віталій знаходиться разом зі своєю новоспеченою родиною і передає ці теплі та щирі емоції своїм фоловерам. 

"Вдома - таке солодке та тепле слово. А сьогодні по особливому сприймається, бо там моє щастя, моя сімʼя, мій синочок. Оскар вчора мені вперше посміхнувся і сказав своє перше слово - Агууу! Пишу і реву. Що зі мною? Надто став сентиментальним. Рахую години, хвилини, щоб нарешті обійняти рідних", - пише Віталій. 

Віталій Козловський розчулив мережу новим дописом (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Так, чоловік не так часто має змогу бути поруч з дружиною та сином Оскаром, але ці зустрічі дарують йому особливі почуття. І коли сильний чоловік пускає сльози - це означає, що в ці миті з ним відбуваються найпрекрасніші та найдорожчі для серця події. 

Кожен батько зрозуміє ті відчуття, коли його дитина говорить перше слово, посміхається йому та просто любить.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталій КозловськийДітиСпіваки