Для пишного цвітіння і захисту від хвороб: як приготувати добриво з кориці для кімнатних рослин

Як зробити добриво з кориці

"Звичайна кориця є стимулятором, який вміє запускати цвітіння домашніх рослин. А ще це дуже сильний антисептик: імунітет рослин після використання кориці буде на висоті. Якщо ви любите домашнє і безпечне добриво, то вам просто необхідна кориця. Для цього потрібно приготувати розчин", - розповідає господиня.

Для розчину потрібно взяти літр води і змішати його зі столовою ложкою кориці. Настоювати розчин добу. Після цього в кожен горщик влити по столовій ложці цієї суміші.

"Тільки потрібно врахувати, що це дуже потужна підгодівля. Її не можна використовувати частіше, ніж раз на місяць. Також достатньо раз на місяць по поверхні землі в горщику посипати трохи кориці, буквально пів чайної ложечки. Полив після цього проводиться у звичайному режимі", - каже жінка.

Із корицею рослини будуть під захистом від будь-якої хвороби. Такий же метод підгодівлі годиться і для розсади, і для рослин на дачі.

Яким має бути полив взимку

"Зима - це не простий період для рослини. Світловий день скорочується і рослинам не вистачає світла. А ще вмикають опалення і через це повітря у приміщенні стає сухішим. Всі ці фактори погано позначаються на кімнатних рослинах", - каже квітникарка.

Вона зазначає, що у більшості рослин взимку потреба у вологості помірна. Сюди належать монстера, пальма і цитрусові.

"Їх потрібно поливати, коли ґрунт просох приблизно на 3 сантиметри. А такі рослини як сукуленти та кактуси треба майже не поливати аж до весни", - говорить господиня.