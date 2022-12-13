Пішла епоха: помер композитор, який написав музику до легендарного серіалу "Твін Пікс"

Яким був композитор за життя?

Анджело Бадаламенті був талановитим американським композитором і піаністом. Напевно, долею йому судилося стати відомим, адже ще змалку він працював на сцені поряд зі знаменитими тогочасними артистами.

Найбільшої слави йому принесла співпраця із режисером популярного серіалу "Твін Пікс" Девідом Лінчем.

Анджело Бадаламенті та Девід Лінч (фото: intwin.com)

"Я сиджу з Анджело, розмовляю з ним про сцену, і він починає грати на піаніно. Коли ми почали працювати разом, у нас миттєво виник контакт - я нічого не знав про музику, але дуже цікавився настроєм і звуковими ефектами. Багато чого я зрозумів саме завдяки Анджело", - розповів Лінч про друга.

Саме за музику до кінострічки Бадаламенті й у 1990 році отримав нагороду "Греммі".

"Я почав натискати на клавіші для початкового акорду "Twin Peaks Love Theme", тому що це був звук тієї темряви. Лінч сказав: "З лісу виходить прекрасна неспокійна дівчина, яка йде до камери…Девід був приголомшений, як і я. Волосся на його руках було вгору, а на очах були сльози", - розповідав про створення саундтреку Анджело.

Музика до серіалу стала найуспішнішою роботою композитора (фото: playua.net)

Загалом творчий доробок композитора нараховує понад 20 фільмів, 5 програм на телебаченні та навіть одна відеогра.

Що відомо про його смерть?

Анджело Бадаламенті пішов із життя на 85 році.

Його племінниця Френсіс Бадаламенті розповіла ЗМІ, що дядько помер у неділю природною смертю в оточенні родини у своєму будинку в Лінкольн-Парку.