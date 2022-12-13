Ушла эпоха: умер композитор, написавший музыку к легендарному сериалу "Твин Пикс"

Каким был композитор при жизни?

Анджело Бадаламенти был талантливым американским пианистом. Наверное, судьбой ему суждено было стать известным, ведь еще с детства он работал на сцене рядом со знаменитыми тогдашними артистами.

Наибольшую славу ему принесло сотрудничество с режиссером популярного сериала "Твин Пикс" Дэвидом Линчем.

Анджело Бадаламенти и Дэвид Линч (фото: intwin.com)

"Я сижу с Анджело, разговариваю с ним о сцене, и он начинает играть на пианино. Когда мы начали работать вместе, у нас мгновенно возник контакт - я ничего не знал о музыке, но очень интересовался настроением и звуковыми эффектами. Многое я понял именно благодаря Анджело", - рассказал Линч о друге.

Именно за музыку к киноленте Бадаламенти и в 1990 году получил награду "Грэмми".

"Я начал нажимать на клавиши для начального аккорда "Twin Peaks Love Theme", потому что это был звук той тьмы. Линч сказал: "Из леса выходит прекрасная беспокойная девушка, идущая в камеру… Дэвид был ошеломлен, как и я. Волосы на его руках были вверх, а на глазах были слезы", - рассказывал о создании саундтрека Анджело.

Музыка к сериалу стала самой успешной работой композитора (фото: playua.net)

Всего творческое наследие композитора насчитывает более 20 фильмов, 5 программ на телевидении и даже одна видеоигра.

Что известно о его смерти?

Анджело Бадаламенти ушел из жизни на 85 году.

Его племянница Фрэнсис Бадаламенти рассказала СМИ, что дядя умер в воскресенье естественной смертью в окружении семьи в своем доме в Линкольн-Парке.