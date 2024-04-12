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Пішла епоха. Помер італійський модельєр і засновник дому високої моди Роберто Каваллі

Роберто Каваллі помер у Флоренції (фото: Вікіпедія)
Автор: Василина Копитко

Італійський модельєр 83-річний Роберто Каваллі помер 12 квітня у Флоренції. Дизайнер і засновник дому високої моди створював ексклюзивні речі з 1970-х.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Corriere della Sera.

Чим прославився Роберто Каваллі

Роберто Каваллі народився 15 листопада 1940 року у Флоренції в артистичній родині. Його дідусь Джузеппе Россі був знаменитим художником. Каваллі навчався у Флорентійській художній академії.

Спершу Каваллі шукав себе у мистецтві і був художником, потім - фотографом. На початку 1970-х Каваллі винайшов і запатентував новітню процедуру нанесення малюнків на шкіру і представив публіці свої роботи в області клаптевої техніки. У цей же період представив свою першу колекцію на показі прет-а-порті в Парижі.

У 30-річному віці модельєр відкрив свій перший модний бутік в Сен-Тропе  у Франції.

У 1998 році Каваллі відкрив лінію Just Cavalli: чоловічий і жіночий одяг, аксесуари, оптика, годинники, парфуми, нижня білизна і пляжний одяг.

Статки італійського дизайнера оцінюються у понад 400 млн фунтів стерлінгів ($477 млн). Останнім часом Каваллі проживав поблизу Флоренції на своїй віллі. Про причини смерті поки не повідомляють. 

У Каваллі залишились двоє дітей від першого шлюбу і троє - від другого.

 Роберто Каваллі (фото: corriere.it)

Модельєр створив власний стиль, який підкорив модниць у всьому світі. Характерні риси стилю Каваллі:

  • малюнки, які імітують шкури тварин
  • стрази
  • м'яка шкіра
  • клаптеве шиття

Дизайнер співпрацював із багатьма зірками і світовими моделями. Серед шанувальників дизайнерського таланту Каваллі є такі знаменитості, як Мадонна, Дженніфер Лопез, Сальма Хаєк, Вікторія Бекхем, Шакіра, Кетрін Зета-Джонс, Геллі Беррі та багато інших.

У колекціях Каваллі часто був присутній тваринний принт, тому модельєра називали "королем анімалізму".

Каваллі популяризував тваринний принт (фото: УНН)

Spice Girls у вбранні Roberto Cavalli (фото: Vogue)

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