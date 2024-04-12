Ушла эпоха. Умер итальянский модельер и основатель дома высокой моды Роберто Кавалли

Чем прославился Роберто Кавалли

Роберто Кавалли родился 15 ноября 1940 во Флоренции в артистической семье. Его дедушка Джузеппе Росси был знаменитым художником. Кавалли учился во Флорентийской художественной академии.

Сначала Кавалли искал себя в искусстве и был художником, затем - фотографом. В начале 1970-х Кавалли изобрел и запатентовал новую процедуру нанесения рисунков на кожу и представил публике свои работы в области лоскутной техники. В этот же период представил свою первую коллекцию на показе прет-а-порта в Париже.

В 30-летнем возрасте модельер открыл свой первый модный бутик в Сен-Тропе во Франции.

В 1998 году Кавалли открыл линию Just Cavalli: мужскую и женскую одежду, аксессуары, оптика, часы, духи, нижнее белье и пляжную одежду.

Состояние итальянского дизайнера оценивается более чем в 400 млн фунтов стерлингов ($477 млн). В последнее время Кавалли проживал вблизи Флоренции на своей вилле. О причинах смерти пока не сообщается.

У Кавалли остались двое детей от первого брака и трое - от второго.

Роберто Кавалли (фото: corriere.it)

Модельер создал собственный стиль, покоривший модниц во всем мире. Характерные черты стиля Кавалли:

рисунки, имитирующие шкуры животных

стразы

мягкая кожа

лоскутное шитье

Дизайнер сотрудничал с многими звездами и мировыми моделями. Среди поклонников дизайнерского таланта Кавалли есть такие знаменитости, как Мадонна, Дженифер Лопез, Сальма Хайек, Виктория Бекхэм, Шакира, Кэтрин Зета-Джонс, Гелли Берри и многие другие.

В коллекциях Кавалли часто был животный принт, поэтому модельера называли "королем анимализма".

Кавалли популяризировал животный принт (фото: УНН)

Spice Girls в одежде от Roberto Cavalli (фото: Vogue)