"Пишаюся своєю донечкою": мама "Пташки" з "Азовсталі" розповіла, коли востаннє розмовляла з нею

На відео пропагандисти назвали 21-річну українку "снайперкою "Азову".

Такі кадри багато разів переглядала її мама Світлана Поліщук, якій невідомо, де нині тримають її дитину. За її словами, востаннє вона розмовляла з донькою чотири місяці тому та переживає, але дуже пишається нею.

Світлана розповіла, що приглядалася до кожної деталі, прислуховувалася до кожного слова Каті на кадрах, адже голос доньки чула ще 19 травня, коли "Пташка" вийшла з "Азовсталі".

Тоді у телефонній розмові вона попередила маму, що не довго не виходитиме на зв’язок, попросила триматися, чекати, вірити та любити.

"Передивилася це відео стільки разів, що навіть не можете уявити. Коли його знімали, не знаю. 19 вересня - вже рівно чотири місяці, відколи Катруся у полоні. Я пишаюся своєю донечкою, що вона так тримається, не здається", - розповіла жінка.

Мама медика Катерини Поліщук (radiosvoboda.org)

"Пташка" на відео сказала, що шкодує тільки про те, що матюкалася на одному з відео, знятих на заводі, за це їй дуже-дуже соромно перед мамою.

"Вона у мене молодчинка, я її дуже-дуже люблю. Знаю, що обов’язково повернеться додому. Це дуже мило було з її боку, що вона, перебуваючи в такому скрутному становищі, думає про те, що сказала і як я це сприйняла. Вона думає насамперед про когось, а не про себе чи свій стан", - зазначила мама дівчини.

Катерина "Пташка" Поліщук (radiosvoboda.org)

Також жінка зазначила, що "виглядає Катруся на обличчі гарно". До того вона додала, що її донька медик і стріляти не вміє.

"Що сказати, як полонені. На цьому відео підписали, що Катруся ‒ снайперка, але вони давно так пишуть. Для мене це не новина. Вона насправді давно була медиком, і всі це знають. У Росії пишуть неправду. Вона ж навіть стріляти не вміє", - наголосила Світлана Поліщук.

Катерина "Пташка" Поліщук (фото з мережі)