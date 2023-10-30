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"Плакальниця": Полякова висловилася про скандал з Кароль

Понеділок 30 жовтня 2023 16:41
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"Плакальниця": Полякова висловилася про скандал з Кароль Полякова та Кароль публічно сварилися (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Оля Полякова висловилася про давній скандал з Тіною Кароль. Колись артистки серйозно посварилася та публічно обмінялися "люб'язностями".

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), своїми думками щодо конфлікту з Кароль Полякова поділилася у новому інтерв'ю для "Люкс ФМ".

Скандал між Поляковою та Кароль - з чого усе почалося

Ще у 2021 році Полякова публічно назвала Кароль "плакальницею на похоронах". Після цього співачка пояснювала, що йшлося саме про репертуар її колеги. Тоді "королева ночі" заявила, що у Кароль дуже сумні пісні.

Слова Полякової бурхливо обговорювали у ЗМІ та мережі. Згодом на випад відреагувала й Кароль. Вона сказала, що є "дно", які взагалі не потрібно пробивати.

&quot;Плакальниця&quot;: Полякова висловилася про скандал з Кароль

Полякова та Кароль до конфлікту (скріншот)

Що Полякова думає про скандал з Кароль зараз

Після цього артистки не стали публічно "заривати сокиру війни". Нині ж Полякова заявила, що Кароль на неї нібито не ображається. За словами співачки, скандал з її зірковою колегою залишився у минулому.

"Це ж було дуже давно, який скандальчик. Боже, вже я давно "плакальниця". То під моїми сумними піснями пишуть, що титул "головної плакальниці країни" повільно перейшов до Полякової. Так що точно, вже Тіна на мене не ображається", - заявила артистка.

&quot;Плакальниця&quot;: Полякова висловилася про скандал з КарольПолякова висловилася про скандал з Кароль (скріншот)

Кого Полякова вважає найкращим артистом України

Також співачка висловилася про те, хто, на її думку, нині став найкращим співаком або співачкою. Полякова не стала називати фамілій, а замість цього пожартувала.

"У кожного свій смак, сказала собака і лизнула свої яйця", - зазначила зірка.

Окрім цього, Полякова розповіла, кого вважає своїми друзями. Співачка перерахувала людей, з якими тісно спілкується.

"Маша Єфросиніна, Сонічка Плакидюк, Ніка Білоцерківська. Моя Світлана Легка, вона відома чи ні? Вона відомий волонтер, вона моя найкраща подруга. Алан Бадоєв, я з ним дружу... І Даша Астаф'єва", - розповіла артистка.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що колишній чоловік Ані Лорак відповів, чи збирається він миритися зі співачкою після другого розлучення.

Також ми вже розповідали, хто з зірок лягав у труну заради ролі і не накликав на себе прокляття.

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