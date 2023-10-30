"Горжусь собой". Жена Виктора Павлика шокировала суммой, которую зарабатывает за месяц
Жена Виктора Павлика Екатерина Репьяхова ошеломила суммой своего заработка на месяц. Избранница исполнителя активно ведет свои социальные сети, которые ей приносят очень хороший доход.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блогерши.
Сколько зарабатывает Екатерина Репьяхова в месяц
По словам избранницы певца, ее доход в месяц составляет около 7000 долларов. Такую сумму ей удается заработать благодаря рекламным интеграциям.
Сколько зарабатывает жена Виктора Павлика в месяц (фото: instagram.com/repyahovakate)
"Я горжусь собой и не останавливаюсь на достигнутом. И с пониманием отношусь к тем, кого я триггеру", - поделилась Екатерина.
К слову, в 2022 году Репьяхова открыла свой онлайн-магазин детской одежды. Однако полгода назад она говорила, что этот бизнес пока не приносит ему прибыли. Для этого он должен проработать минимум три года, и только тогда магазин начнет не только окупать себя, но и приносить доход.
Екатерина Репьяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)