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"Горжусь собой". Жена Виктора Павлика шокировала суммой, которую зарабатывает за месяц

Понедельник 30 октября 2023 19:41
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"Горжусь собой". Жена Виктора Павлика шокировала суммой, которую зарабатывает за месяц Екатерина Репьяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Иванна Пашкевич

Жена Виктора Павлика Екатерина Репьяхова ошеломила суммой своего заработка на месяц. Избранница исполнителя активно ведет свои социальные сети, которые ей приносят очень хороший доход.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блогерши.

Сколько зарабатывает Екатерина Репьяхова в месяц

По словам избранницы певца, ее доход в месяц составляет около 7000 долларов. Такую сумму ей удается заработать благодаря рекламным интеграциям.

&quot;Горжусь собой&quot;. Жена Виктора Павлика шокировала суммой, которую зарабатывает за месяц

Сколько зарабатывает жена Виктора Павлика в месяц (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Я горжусь собой и не останавливаюсь на достигнутом. И с пониманием отношусь к тем, кого я триггеру", - поделилась Екатерина.

К слову, в 2022 году Репьяхова открыла свой онлайн-магазин детской одежды. Однако полгода назад она говорила, что этот бизнес пока не приносит ему прибыли. Для этого он должен проработать минимум три года, и только тогда магазин начнет не только окупать себя, но и приносить доход.

&quot;Горжусь собой&quot;. Жена Виктора Павлика шокировала суммой, которую зарабатывает за месяц

Екатерина Репьяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Недавно Полякова высказалась о скандале с Кароль.

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