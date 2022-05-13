ru ua
Пт, 13 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Замість пиріжків і чебуреків: рецепт найпростішого рулету з лаваша

Новость на русском →
П'ятниця 13 травня 2022 08:34
Замість пиріжків і чебуреків: рецепт найпростішого рулету з лаваша Скріншот: Рулет з фаршу і лаваша
Автор: Світлана Мащенко

Рулет з лаваша і фаршу може замінити гору пиріжків і чебуреків. Додайте трохи сиру, зеленої цибулі, запечіть в духовці, і наша ідеальна страва готова!

Рецептом поділилася відомий український кулінар Alina FooDee.

Щоб рулет вийшов не тільки смачним, але і гарним, візьміть зелений лаваш, в який додають шпинат.

Інгредієнт:

  • Фарш - 500 г
  • Сіль - за смаком
  • Чорний мелений перець - за смаком
  • Сир - 150 г
  • Лаваш - 2 шт.
  • Зелена цибуля - 1 пучок

Покрокове приготування страви

  1. Натріть сир на крупній тертці. Дрібно наріжте зелену цибулю.
  2. Посоліть і поперчіть фарш за смаком (ідеально підійде асорті зі свинини і яловичини).
  3. Викладіть сир на лаваш.
  4. Накрийте зверху другим лавашем.
  5. Викладіть фарш і посипте зеленою цибулею.
  6. Випікайте близько 30 хвилин при температурі 200 градусів.

Раніше кулінар розкрила секрет ідеальних тонких мереживних млинців без соди, розпушувача і дріжджів.

Також ми писали про правильні пропорції хліба і цибулі для соковитих котлет.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт
LITE
"Мені нема де жити": Ірина Білик розплакалась, говорячи про Кіркорова (відео)
"Мені нема де жити": Ірина Білик розплакалась, говорячи про Кіркорова (відео)