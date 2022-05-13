Замість пиріжків і чебуреків: рецепт найпростішого рулету з лаваша
Скріншот: Рулет з фаршу і лаваша
Рулет з лаваша і фаршу може замінити гору пиріжків і чебуреків. Додайте трохи сиру, зеленої цибулі, запечіть в духовці, і наша ідеальна страва готова!
Рецептом поділилася відомий український кулінар Alina FooDee.
Щоб рулет вийшов не тільки смачним, але і гарним, візьміть зелений лаваш, в який додають шпинат.
Інгредієнт:
- Фарш - 500 г
- Сіль - за смаком
- Чорний мелений перець - за смаком
- Сир - 150 г
- Лаваш - 2 шт.
- Зелена цибуля - 1 пучок
Покрокове приготування страви
- Натріть сир на крупній тертці. Дрібно наріжте зелену цибулю.
- Посоліть і поперчіть фарш за смаком (ідеально підійде асорті зі свинини і яловичини).
- Викладіть сир на лаваш.
- Накрийте зверху другим лавашем.
- Викладіть фарш і посипте зеленою цибулею.
- Випікайте близько 30 хвилин при температурі 200 градусів.
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