Секрет тонких кружевных блинчиков без соды, разрыхлителя и дрожжей: готовьте только так!
Тонкие кружевные блинчики можно легко приготовить без добавления соды, разрыхлителя или дрожжей. Секретом таких блинчиков станет их основной ингредиент - манка.
Рецептом поделилась известный украинский кулинар Alina FooDee.
Ингредиенты:
- Манная крупа - 170 г (полный стакан 200 мл)
- Молоко - 500 мл
- Мука - 40 г (2 ст.л. с небольшой горкой)
- Яйца - 3 шт.
- Соль - 1 щепотка
- Ванильный сахар - 10 г
- Сахар - 40 г (по вкусу)
- Растительное масло - 3 ст.л.
- Сливочное масло - 50 г (для смазывания блинчиков)
Пошаговое приготовление
Яйца смешайте с мукой, щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром. Хорошо перемешайте, чтобы не было комочков, 1-2 минуты.
Влейте молоко, добавьте манную крупу и оставьте настаиваться на 30 минут, чтобы манка набухла. Добавьте растительное масло.
Сковороду хорошо прогрейте, смажьте растительным маслом и вытрите почти насухо бумажным полотенцем. Выпекайте блинчики до румяности.
Готовые блинчики смажьте сливочным маслом и подавайте горячими!
Хитрости для правильных блинчиков:
- Не добавляйте муку в большое количество жидкости. Лучше смешать с частью будущего теста, а затем влить в основную массу.
- Сковородка должна быть очень хорошо прогретой, иначе никаких "дырочек" на блине не будет.
- Тесто нужно перемешивать перед каждым блином, так как манка оседает на дно.
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