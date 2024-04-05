Пиріжки з черемшею: такі приготувати можна тільки навесні

Що вам знадобиться:

Кефір - 400 мл

Борошно - 450 г

Сіль - 1 ч. ложка

Сода харчова - 1 ч. ложка

Для начинки:

Черемша - 100 г

Яйця курячі - 5 шт.

Сіль - до свого смаку

Додатково:

Масло вершкове несолене - 40 г

Важливо! Черемша, яку продають на стихійних ринках - зібрана нелегально. Варто вирощувати черемшу самостійно. Якщо ж вам не пощастило з тим продуктом, то замініть черемшу у рецепті на листя шпинату, мангольду, зелену цибулю і додайте 1-2 зубчики часнику для аромату.

Як готувати пиріжки з черемшею

Кефір потрібно нагріти до теплого стану, додати сіль та перемішати. Окремо в просіяне борошно додайте соду та всипайте його частинами у кефір. Замісіть тісто. Добре його вимішайте, накрийте рушником і залиште на 20 хвилин відпочивати.

Приготуйте начинку. Яйця зваріть круто, проваріть їх 10 хвилин. Охолодіть та наріжте дрібними кубиками. Черемшу добре промийте і дрібно наріжте. Змішайте з яйцями, посоліть та перемішайте.

Тісто розділіть на 8 шматочків. На посипаній борошном поверхні розкачайте їх в овали. Зверху викладіть начинку та защипніть краї тіста. Злегка розкачайте сформовані пиріжки качалкою.

Смажити ці пиріжки потрібно на сухій сковороді на середньому вогні з двох боків до золотистої скоринки. Готові гарячі пиріжки змастіть вершковим маслом.