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Пиріжки з черемшею: такі приготувати можна тільки навесні

Як приготувати пиріжки з черемшею (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Черемша - кулінарний символ весни. З нею готують багато страв, але найсмачніше - це свіжий салат. Росте черемша у лісі, де темно та волого. Однак вона занесена до Червоної книги України й просто так збирати її не можна. Якщо вам пощастить отримати її легальним способом, то варто приготувати страву, яка надовго залишиться у пам'яті.

Як приготувати пиріжки з черемшею, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на рецепт каналу "Українська кухня".

Що вам знадобиться:

  • Кефір - 400 мл
  • Борошно - 450 г
  • Сіль - 1 ч. ложка
  • Сода харчова - 1 ч. ложка

Для начинки:

  • Черемша - 100 г
  • Яйця курячі - 5 шт.
  • Сіль - до свого смаку

Додатково:

  • Масло вершкове несолене - 40 г

Важливо! Черемша, яку продають на стихійних ринках - зібрана нелегально. Варто вирощувати черемшу самостійно. Якщо ж вам не пощастило з тим продуктом, то замініть черемшу у рецепті на листя шпинату, мангольду, зелену цибулю і додайте 1-2 зубчики часнику для аромату.

Як готувати пиріжки з черемшею

Кефір потрібно нагріти до теплого стану, додати сіль та перемішати. Окремо в просіяне борошно додайте соду та всипайте його частинами у кефір. Замісіть тісто. Добре його вимішайте, накрийте рушником і залиште на 20 хвилин відпочивати.

Приготуйте начинку. Яйця зваріть круто, проваріть їх 10 хвилин. Охолодіть та наріжте дрібними кубиками. Черемшу добре промийте і дрібно наріжте. Змішайте з яйцями, посоліть та перемішайте.

Тісто розділіть на 8 шматочків. На посипаній борошном поверхні розкачайте їх в овали. Зверху викладіть начинку та защипніть краї тіста. Злегка розкачайте сформовані пиріжки качалкою.

Смажити ці пиріжки потрібно на сухій сковороді на середньому вогні з двох боків до золотистої скоринки. Готові гарячі пиріжки змастіть вершковим маслом.

 

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