Пирожки с черемшей: такие приготовить можно только весной

Что вам понадобится:

Кефир - 400 мл

Мука - 450 г

соль - 1 ч. ложка

Сода пищевая - 1 ч. ложка

Для начинки:

Черемша - 100 г

Яйца куриные -– 5 шт.

Соль - по своему вкусу

Дополнительно:

Масло сливочное несоленое - 40 г

Важно! Черемша, которую продают на стихийных рынках – собрана нелегально. Следует выращивать черемшу самостоятельно. Если вам не повезло с этим продуктом, то замените черемшу в рецепте на листья шпината, мангольда, зеленый лук и добавьте 1-2 зубчика чеснока для аромата.

Как готовить пирожки с черемшей.

Кефир следует нагреть до теплого состояния, добавить соль и перемешать. Отдельно в просеянную муку добавьте соду и всыпайте ее частями в кефир. Замесите тесто. Хорошо его вымешайте, накройте полотенцем и оставьте на 20 минут отдыхать.

Приготовьте начинку. Яйца сварите вкрутую, проварите их 10 минут. Охладить и нарезать мелкими кубиками. Черемшу хорошо промойте и мелко нашинкуйте. Смешайте с яйцами, посолите и перемешайте.

Тесто разделите на 8 кусочков. На посыпанной мукой поверхности раскатайте их в овалы. Сверху выложите начинку и защипните края теста. Слегка раскатайте сформированные пирожки скалкой.

Жарить эти пирожки нужно на сухой сковороде на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Готовые горячие пирожки смажьте сливочным маслом.