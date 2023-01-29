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Пиріг з листкового тіста за 10 хвилин: як приготувати шедевр на звичайній кухні

Пиріг з листкового тіста (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Ви любите листкове тісто, але не дуже любите складний процес його приготування?Тоді можете спробувати приготувати пиріг з уже готового тіста. Якщо доповнити його мигдалем, вийде справжній кулінарний шедевр.

Рецептом поділилася кулінарка Alina Foodee.

Складники:

  • Мигдаль – 120 г
  • Цукрова пудра – 75 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Листкове бездріжджове тісто – 500 г
  • Яєчний жовток – 1 шт.
  • Молоко – 1 ч. л.
  • Мигдалеві пластівці

Покрокове приготування

Залийте мигдаль окропом на 2-3 хвилини. Злийте гарячу воду, промийте холодною водою. Очистіть мигдаль від шкірки і подрібніть його.

Додайте яйце та цукрову пудру. Розкачайте тісто і виріжте 2 кола.

Викладіть одне коло тіста на пергамент, розподіліть начинку. Накрийте другим колом тіста. Зробіть надрізи.

Змішайте яєчний жовток із молоком і змастіть пиріг. Посипте мигдальними пластівцями.

Випікайте 20-25 хвилин при температурі 200-220 градусів. Час випікання залежить від особливостей духовки.

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