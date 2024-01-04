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Пиріг з какао та сиром: найпростіша та смачна випічка до чаю

Найпростіший пиріг с сиром та какао (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Приготувати надзвичайно смачній і легкий пиріг з сиром можна дуже швидко. Вам не потрібно буде розкатувати тісто, а усі інгредієнти для цієї випічки дуже доступні. Такий пиріг можна подати гостям або побалувати ним домашніх на свята.

Як приготувати дуже простий та смачний пиріг з сиром, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео кулінарки Юлії Сімончук в Instagram.

Що вам знадобиться:

  • Борошно - 80 г
  • Сметана - 2 ст. ложки
  • Масло - 70 г
  • Цукор - 70 г
  • Какао - 2 ст. ложки
  • Розпушувач - 1 ч. ложка
  • Яйце - 1 шт.

Для начинки:

  • Сир кисломолочний - 400-450 г
  • Яйце - 2 шт.
  • Масло - 50 г
  • Крохмаль кукурудзяний - 1 ст. ложка
  • Цукор - 90 г

Як готувати пиріг

Готуємо тісто: до масла кімнатної температури додаємо цукор і збиваємо до розчинення. Додаємо яйце і ще раз збиваємо. Додаємо просіяне борошно з какао і розпушувачем, перемішуємо.

Для сирної маси всі інгредієнти обʼєднуємо і пробиваємо блендером до однорідної маси.

Викладаємо в форму застелену пергаментом темну масу, далі сирну. Попередньо окремо змішати по 2 ложки темної та сирної маси й викласти зверху на сирний шар як показано на відео.

Випікаємо 35 хвилин при температурі 180 градусів. Виймаємо з форми охолодженим.

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