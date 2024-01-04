Пиріг з какао та сиром: найпростіша та смачна випічка до чаю

Приготувати надзвичайно смачній і легкий пиріг з сиром можна дуже швидко. Вам не потрібно буде розкатувати тісто, а усі інгредієнти для цієї випічки дуже доступні. Такий пиріг можна подати гостям або побалувати ним домашніх на свята.
Як приготувати дуже простий та смачний пиріг з сиром, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео кулінарки Юлії Сімончук в Instagram.
Для начинки:
Готуємо тісто: до масла кімнатної температури додаємо цукор і збиваємо до розчинення. Додаємо яйце і ще раз збиваємо. Додаємо просіяне борошно з какао і розпушувачем, перемішуємо.
Для сирної маси всі інгредієнти обʼєднуємо і пробиваємо блендером до однорідної маси.
Викладаємо в форму застелену пергаментом темну масу, далі сирну. Попередньо окремо змішати по 2 ложки темної та сирної маси й викласти зверху на сирний шар як показано на відео.
Випікаємо 35 хвилин при температурі 180 градусів. Виймаємо з форми охолодженим.
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