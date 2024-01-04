Пирог с какао и сыром: самая простая и вкусная выпечка к чаю

Приготовить вкуснейший и легкий пирог с сыром можно очень быстро. Вам не придется раскатывать тесто, а все ингредиенты для этой выпечки очень доступны. Такой пирог можно подать гостям или побаловать им домашних по праздникам.
Как приготовить очень простой и вкусный пирог с сыром, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео кулинарки Юлии Симончук в Instagram.
Для начинки:
Готовим тесто: к маслу комнатной температуры добавляем сахар и взбиваем до растворения. Добавляем яйцо и еще раз взбиваем. Добавляем просеянную муку с какао и разрыхлителем, перемешиваем.
Для творожной массы все ингредиенты объединяем и пробиваем блендером до однородной массы.
Выкладываем в форму, застеленную пергаментом, темную массу, далее творожную. Предварительно отдельно смешать по 2 ложки темной и творожной массы и выложить сверху на сырный слой как показано на видео.
Выпекаем 35 минут при температуре 180 градусов. Вынимаем из формы охлажденным.
Раньше мы писали, что делать с оставшимися после Нового года блюдами.
А еще рассказывали, что можно есть после праздников, чтобы разгрузить организм.