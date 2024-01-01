Що можна з'їсти після святкового застілля, щоб розвантажити організм

Свята - справжнє випробування для організму. За цей час ми з'їдаємо дуже багато, і система травлення не встигає переварити всі делікатеси. Ціна, яку ми платимо за ненажерливість - біль у животі, нудота та інші шлункові недуги.

Що потрібно з'їсти, щоб якнайшвидше відновити баланс після переїдання, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Wprost.

Як полегшити шлунок після переїдання

Відмовтеся від рясних страв. Їжте меншими порціями, але частіше (у середньому кожні три-чотири години). Також змініть спосіб приготування їжі. Замість смаження та запікання готуйте їжу на пару.

Уникайте "порожніх калорій", тобто нездорової їжі та фаст-фуду. Продукти з високим ступенем перероблювання містять велику кількість жирів та простих цукрів, а також барвників та консервантів, які навантажують травну систему.

Більш того, їх вживання сприяє збільшенню ваги та появі неприємних шлунково-кишкових симптомів, таких як печія, метеоризм, нудота чи запор. Виключіть зі свого раціону такі продукти:

ковбаси

сосиски та паштети

жовті, з пліснявою та плавлені сири

червоне м'ясо (яловичина, свинина тощо)

маргарин

кондитерські вироби

солодощі (батончики, цукерки тощо)

солоні закуски (чіпси, чіпси, смажені горішки)

крем

майонез

кетчуп

перець

оцет

гірчиця

сіль

перець (як гострий, і солодкий).

капуста

цибуля

огірки

редиска

кукурудза

сухофрукти

горіхи

алкоголь

газовані напої

гриби

Чим замінити продукти

Вибирайте нежирний сир, яйця некруто, дрібні крупи та макарони, рис, свіжі овочі та фрукти без шкірки та насіння (бажано у протертому або вареному вигляді), а також м'ясо птиці та нежирну рибу.

Якщо хочеться чогось солодкого, вибирайте мед, натуральні компоти та соки. Пийте кефір та пахту, а також чорний чай, не надто міцну каву без цукру та інших добавок, таких як сиропи чи штучні підсолоджувачі.

Також можна готувати різні види настоїв на основі трав, наприклад ромашки або меліси. Приправляйте страви чебрецем, базиліком, кмином, майораном, лимонним соком. Використовуйте невелику кількість жирів (вершкове, оливкове та рослинна олії).