Пиріг "Бідний студент": готується майже з нічого, але як смачно!

Якщо в холодильнику порожньо, але хочеться смачненького до чаю, обов'язково приготуйте пиріг "Бідний студент". Хвилин десять на замішування, ще 45 на випікання і можна заварювати чай.
Рецептом поділилася кулінарка Ірина Савка на YouTube каналі.
Змішайте в мисці борошно, цукор, соду.
Поступово додавайте рідкі складники. Влийте олію, молоко, додайте яйце і додайте мед чи варення. За бажання можна додати горіхи чи сухофрукти.
Перемішайте вінчиком до однорідності.
Змастіть форму маслом, посипте борошном чи сухарями. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці протягом близько 45 хвилин.
Наш пиріг готовий!
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