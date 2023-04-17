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Пиріг "Бідний студент": готується майже з нічого, але як смачно!

Як приготувати швидкий пиріг "Бідний студент" (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Якщо в холодильнику порожньо, але хочеться смачненького до чаю, обов'язково приготуйте пиріг "Бідний студент". Хвилин десять на замішування, ще 45 на випікання і можна заварювати чай.

Рецептом поділилася кулінарка Ірина Савка на YouTube каналі.

Складники:

  • борошно - 250 г
  • цукор - 150 г
  • сода - 1 ч. л.
  • молоко - 200 мл
  • олія - 1 ст. л.
  • яйця - 1 шт.
  • мед (або варення) - 3 ст. л.

Покрокове приготування

Змішайте в мисці борошно, цукор, соду.

Поступово додавайте рідкі складники. Влийте олію, молоко, додайте яйце і додайте мед чи варення. За бажання можна додати горіхи чи сухофрукти.

Перемішайте вінчиком до однорідності.

Змастіть форму маслом, посипте борошном чи сухарями. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці протягом близько 45 хвилин.

Наш пиріг готовий!

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