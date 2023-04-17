Пирог "Бедный студент": готовится почти из ничего, но как вкусно!

Если в холодильнике пусто, но хочется вкусненького к чаю, обязательно приготовьте пирог "Бедный студент". Минут десять на замешивание, еще 45 на выпекание и можно заваривать чай.
Рецептом поделилась кулинар Ирина Савка на канале YouTube.
Смешайте в миске муку, сахар, соду.
Постепенно добавляйте жидкие составляющие. Влейте масло, молоко, добавьте яйцо и добавьте мед или варенье. При желании можно добавить орехи или сухофрукты.
Перемешайте венчиком до однородности.
Смажьте форму маслом, посыпьте мукой или сухарями. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение около 45 минут.
Наш пирог готов!
Раньше мы писали, как приготовить самые ленивые голубцы.
Также узнайте, как всегда точно измерять ингредиенты для выпечки.