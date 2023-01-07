Пінгвіни оточили українських полярників в Антарктиді: доводитися рити рови "для оборони"

Пінгвіни оточили українських полярників дослідницької станції "Академік Вернадський". Науковцям доводиться рити рови, щоб "оборонятися" від птахів.
Кумедним відео поділилися у Facebook Національного антарктичного наукового центру.
В дописі під відео полярники жартують, що біля "Вернадського" кількість пінгвінів стала надзвичайно великою.
"Доводиться рити рови в снігу, щоб пінгвіни не могли оточити станцію", - таке неочікуване повідомлення ми отримали від сисадміна 27-ї УАЕ Володимира Хомка", - говориться в повідомленні.
Звичайно, це жарт, і полярники не збираються оборонятися від навали...
Українські науковці попросили не турбуватися, адже в Антарктиді, найбільш мирному континенті на планеті, все спокійно.
"Чого бажаємо й усій Україні в ці святкові дні", - додали полярники.
Також дивіться на мімішні фото новонароджених пінгвінів.
Крім того ми писали про цікаві факти про Антарктику, якими поділились українські полярники.