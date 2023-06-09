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Пілоти їх не люблять. Три аеропорти, де надзвичайно складно посадити літак, і ось чому

У цих аеропортах дуже складно посадити літак (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Пілот - це надзвичайно відповідальна професія, адже на твоєму борту перебувають кілька десятків пасажирів. Крім того, у небі потрібно вміти ухвалювати швидкі рішення, особливо якщо місце посадки є ускладненим.

В яких аеропортах світу найважче посадити літак, розповіли на сайті Express.co.uk.

Міконос, Греція

Цей розкішний грецький острів відомий своїми пляжами та широкою ЛГБТ-культурою, але з аеропортом можуть виникнути проблеми.

Пілот розповідає, що грецька точка призначення має дуже коротку, вузьку злітно-посадкову смугу, що ускладнює посадку та зліт.

Цікаво, що перед вильотом пілоти можуть проводити багато часу в симуляторах, щоб не наробити помилок безпосередньо під час польоту.

Острів Міконос у Греції (фото: Вікіпедія)

Фуншал, Мадейра

За слова пілотів, на острові є досить простенька для приземлення місцевість, проте вітри все ускладнюють. Тому для цього аеропорту пілотам необхідна додаткова підготовка.

Мадейра - це батьківщина Кріштіану Роналду (фото: Вікіпедія)

Інсбрук, Австрія

Навколо аеропорту розташовані гори Альпи, звідки "прилітають" сильні вітри. Як розповідає пілот, якщо в цей аеропорт летить новачок, він завжди робить це з капітаном-наставником.

Крім того, перед вильотом обов'язково проводять навчання на тренажерах.

З Інсбрука можна роздивитися всю красу Альп (фото: Вікіпедія)

Раніше ми розповідали, які аеропорти світу є найнебезпечнішими.

Читайте також, чому тисячі українців живуть в аеропорту Берліна.

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аеропортподорож літаками