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Пилоты их не любят. Три аэропорты, где чрезвычайно сложно посадить самолет, и вот почему

В этих аэропортах очень сложно посадить самолет (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Пилот - это очень ответственная профессия, ведь на твоем борту находятся несколько десятков пассажиров. Кроме того, в небе нужно уметь принимать быстрые решения, особенно если место посадки затруднено.

В каких аэропортах мира тяжелее всего посадить самолет, рассказали на сайте Express.co.uk.

Миконос, Греция

Этот роскошный греческий остров известен своими пляжами и широкой культурой ЛГБТ, но с аэропортом могут возникнуть проблемы.

Пилот рассказывает, что греческая точка назначения имеет очень короткую узкую взлетно-посадочную полосу, что затрудняет посадку и взлет.

Интересно, что перед вылетом пилоты могут проводить много времени в симуляторах, чтобы не совершить ошибок непосредственно во время полета.

Остров Миконос в Греции (фото: Википедия)

Фуншал, Мадейра

По словам пилотов, на острове достаточно простенькая для приземления местность, однако ветры все усложняют. Поэтому для этого аэропорта пилотам необходима дополнительная подготовка.

Мадейра - это родина Криштиану Роналду (фото: Википедия)

Инсбрук, Австрия

Вокруг аэропорта расположены горы Альпы, откуда "прилетают" сильные ветры. Как рассказывает пилот, если в этот аэропорт летит новичок, он всегда делает это с капитаном-наставником.

Кроме того, перед вылетом обязательно проводят обучение на тренажерах.

Из Инсбрука можно рассмотреть всю красоту Альп (фото: Википедия)

Ранее мы рассказывали, какие аэропорты мира наиболее опасные.

Читайте также, почему тысячи украинцев живут в аэропорту Берлина.

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