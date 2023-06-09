Пилоты их не любят. Три аэропорты, где чрезвычайно сложно посадить самолет, и вот почему

Миконос, Греция

Этот роскошный греческий остров известен своими пляжами и широкой культурой ЛГБТ, но с аэропортом могут возникнуть проблемы.

Пилот рассказывает, что греческая точка назначения имеет очень короткую узкую взлетно-посадочную полосу, что затрудняет посадку и взлет.

Интересно, что перед вылетом пилоты могут проводить много времени в симуляторах, чтобы не совершить ошибок непосредственно во время полета.

Остров Миконос в Греции (фото: Википедия)

Фуншал, Мадейра

По словам пилотов, на острове достаточно простенькая для приземления местность, однако ветры все усложняют. Поэтому для этого аэропорта пилотам необходима дополнительная подготовка.

Мадейра - это родина Криштиану Роналду (фото: Википедия)

Инсбрук, Австрия

Вокруг аэропорта расположены горы Альпы, откуда "прилетают" сильные ветры. Как рассказывает пилот, если в этот аэропорт летит новичок, он всегда делает это с капитаном-наставником.

Кроме того, перед вылетом обязательно проводят обучение на тренажерах.

Из Инсбрука можно рассмотреть всю красоту Альп (фото: Википедия)