UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Пілот віртуозно посадив літак на автобан і не зачепив жодну машину: видовищне відео

Пілот змушений був посадити літак на автобан між машинами (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Водії на автостраді були шоковані, коли прямо перед ними на трасу почав сідати літак. Спочатку він завис над дорогою і дивом ухилився від ліній електропередач, а потім плавно вмостився між автомобілями.

Де це відбувалося і як пілот не зачепив жодну автівку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Ladbible.

Інцидент трапився на BR-101 у Гарува, північна Санта-Катаріна у Бразилії. Одномоторний літак змушений був здійснити посадку прямо посеред автомагістралі. Він завис над трасою, щоб зловити відповідний момент і сісти, а у машин було буквально декілька секунд, щоб уникнути аварії з літаком.

На відео можна побачити, як літак через кілька секунд приземляється на автобан між двома вантажівками. Спочатку його трохи заносить, а потім він зупиняється на узбіччі жвавої дороги.

З'ясувалося, що пілот був змушений піти на таку посадку літака через поломку двигуна. Особливого вибору у нього не було і довелося сідати прямо на трасу, по якій на великій швидкості їхали автомобілі.

На щастя, усі учасники цього інциденту залишилися неушкодженими. Пілот літака - 29-річний Матеус Ренан Каладо та його пасажир, 71-річний бізнесмен Вальдеміро Хосе Мінелла - не постраждали.Літак сів на автобан між машин (фото: Х/Поліція Бразилії)

Жоден автомобіль літак не зачепив і водії, які опинилися прямо під літаком та за ним - хіба трохи налякалися. До вечора літак з траси забрали й рух автомобілів відновили.  

Читайте РБК-Україна в Google News
АвіакатастрофаЧудоІсторія з життя