Пилот самого большого самолета в мире "Мрия" раскрыл секреты своей работы: "боюсь высоты"

Командир экипажа и пилот самого крупного самолета в мире Ан-225 "Мрия" Дмитрий Антонов рассказал о своей важной работе и жизни вне полетов.
Секреты работы пилота и нюансы о самолете "Мрия" Антонов сообщил в программе "Переговорка".
Дмитрий Антонов родился в Киеве в 1963 году и вырос на Печерске. В школе он не был отличником, но после окончания он выбрал военное училище и решил стать летчиком.
Он рассказал, что желание пришло само по себе и выбрал Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков.
Отец Антонова был генеральным директором научно-производственного объединения "Маяк" и создавал радиоэлектронную аппаратуру для авиации и космоса.
Знаменитый Олег Антонов – однофамилец, а не родственник, но отец будущего пилота "Мрия" много лет с ним дружил.
Антонов женат, у него трое детей, трое внуков и как он сам говорит – веселый нрав.
В Ан-225 стоит локатор Honeywell, который показывает погодные условия. Эти локаторы сразу показывают грозовые облака, которые самолету нужно облететь. Бывает и такое, что в самолет может попасть молния. Такая ситуация была и с "Мрией" – на борту гиганта осталась вмятина размером полтора на полтора метра и глубиной почти в метр.
По словам Дмитрия Антонова, несмотря на размеры "Мрии", турбулентность в нем чувствуется и крыло может отклоняться вниз-вверх на 1,5 и больше метра. Спрогнозировать можно – с помощью локаторов.
Экипаж "Мрии" состоит из 6 человек и 2 бортоператоров. На выполнение заказов Дмитрий Антонов собирает большую команду, чтоб иметь возможность работать дольше и порой на борту бывает даже 18 человек сразу.
Ротация членов экипажа обычно происходит в крупных аэропортах – например, в Стамбуле, Лейпциге или Баку. Работников привозят из Киева на других самолетах поменьше – Ан-24 или Ан-72.
Основная задача пилота – следить за работой двигателей, скоростью и направлением. Очень важно следить и за обстановкой вокруг. Есть другие крупные самолеты, которые могут отправить "Мрию" в турбулентность, например, Airbus A380. Если попасть в его спутную струю, то самолет будет сильно бросать.
"Мрия" перевозит в основном очень тяжелые и негабаритные грузы. Бывают очень интересные заказы, например, экспериментальная лопасть от ветрогенератора. Ее нужно было доставить из Китая в Данию на краш-тест.
Лопасть была длиной 44 метра и весила 10 тонн. Самолет при этом был практически пустой.
Самый забавный заказ – полный самолет туалетной бумаги для военных в Афганистане. Правда, этот груз команда Антонова доставила на "Руслане", а не на "Мрие".
Самая длинная командировка Дмитрия Антонова была 76 дней, при этом в полете пришлось провести всего 56 часов. Пришлось простаивать из-за того, что возвращаться на базу в Киеве было просто невыгодно без груза.
Иногда в командировках экипаж успевает погулять по городу или стране, куда они прилетели.
Дмитрий Антонов считает, что "Мрия" сможет летать до 2050 года. Он объяснил, что у самолетов нет четко определенного ресурса, но для крупных самолетов ресурс продлен до 45 лет. У "Мрии" сейчас ресурс продлен уже до 2033 года.
"Далее будут проводиться осмотры, работы и продление ресурса на очередные 5 лет. По моему мнению, исходя из состояния самолета, Мрия будет летать без проблем еще как минимум 25 лет", — подчеркнул пилот.
Пилот самого крупного самолета в мире рассказал о секретах своей работы
Напомним, ранее мы рассказывали о том, как выглядит салон самолета "Мрия" внутри.