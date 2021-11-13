Пилот самого большого самолета в мире "Мрия" раскрыл секреты своей работы: "боюсь высоты"

Дмитрий Антонов родился в Киеве в 1963 году и вырос на Печерске. В школе он не был отличником, но после окончания он выбрал военное училище и решил стать летчиком.

Он рассказал, что желание пришло само по себе и выбрал Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков.

Отец Антонова был генеральным директором научно-производственного объединения "Маяк" и создавал радиоэлектронную аппаратуру для авиации и космоса.

Знаменитый Олег Антонов – однофамилец, а не родственник, но отец будущего пилота "Мрия" много лет с ним дружил.

Антонов женат, у него трое детей, трое внуков и как он сам говорит – веселый нрав.

Турбулентность

В Ан-225 стоит локатор Honeywell, который показывает погодные условия. Эти локаторы сразу показывают грозовые облака, которые самолету нужно облететь. Бывает и такое, что в самолет может попасть молния. Такая ситуация была и с "Мрией" – на борту гиганта осталась вмятина размером полтора на полтора метра и глубиной почти в метр.

По словам Дмитрия Антонова, несмотря на размеры "Мрии", турбулентность в нем чувствуется и крыло может отклоняться вниз-вверх на 1,5 и больше метра. Спрогнозировать можно – с помощью локаторов.

Экипаж и отдых в полете

Экипаж "Мрии" состоит из 6 человек и 2 бортоператоров. На выполнение заказов Дмитрий Антонов собирает большую команду, чтоб иметь возможность работать дольше и порой на борту бывает даже 18 человек сразу.

Ротация членов экипажа обычно происходит в крупных аэропортах – например, в Стамбуле, Лейпциге или Баку. Работников привозят из Киева на других самолетах поменьше – Ан-24 или Ан-72.

Работа пилота

Основная задача пилота – следить за работой двигателей, скоростью и направлением. Очень важно следить и за обстановкой вокруг. Есть другие крупные самолеты, которые могут отправить "Мрию" в турбулентность, например, Airbus A380. Если попасть в его спутную струю, то самолет будет сильно бросать.

Необычные грузы

"Мрия" перевозит в основном очень тяжелые и негабаритные грузы. Бывают очень интересные заказы, например, экспериментальная лопасть от ветрогенератора. Ее нужно было доставить из Китая в Данию на краш-тест.

Лопасть была длиной 44 метра и весила 10 тонн. Самолет при этом был практически пустой.

Самый забавный заказ – полный самолет туалетной бумаги для военных в Афганистане. Правда, этот груз команда Антонова доставила на "Руслане", а не на "Мрие".

Длинные командировки

Самая длинная командировка Дмитрия Антонова была 76 дней, при этом в полете пришлось провести всего 56 часов. Пришлось простаивать из-за того, что возвращаться на базу в Киеве было просто невыгодно без груза.

Иногда в командировках экипаж успевает погулять по городу или стране, куда они прилетели.

Сколько будет летать "Мрия"

Дмитрий Антонов считает, что "Мрия" сможет летать до 2050 года. Он объяснил, что у самолетов нет четко определенного ресурса, но для крупных самолетов ресурс продлен до 45 лет. У "Мрии" сейчас ресурс продлен уже до 2033 года.

"Далее будут проводиться осмотры, работы и продление ресурса на очередные 5 лет. По моему мнению, исходя из состояния самолета, Мрия будет летать без проблем еще как минимум 25 лет", — подчеркнул пилот.

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