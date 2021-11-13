Пілот найбільшого літака в світі "Мрія" розкрив секрети своєї роботи: "боюся висоти"

Дмитро Антонов народився в Києві в 1963 році та виріс на Печерську. У школі він не був відмінником, але після закінчення він вибрав військове училище і вирішив стати льотчиком.

Він розповів, що бажання прийшло саме по собі та вибрав Балашівське вище військове авіаційне училище льотчиків.

Батько Антонова був генеральним директором науково-виробничого об'єднання "Маяк" і створював радіоелектронну апаратуру для авіації та космосу.

Знаменитий Олег Антонов - однофамілець, а не родич, але батько майбутнього пілота "мрія" багато років з ним дружив.

Антонов одружений, у нього троє дітей, троє онуків і як він сам каже – весела вдача.

Турбулентність

В Ан-225 стоїть локатор Honeywell, який показує погодні умови. Ці локатори відразу показують грозові хмари, які літаку потрібно облетіти. Буває і таке, що в літак може потрапити блискавка. Така ситуація була і з "Мрією" – на борту гіганта залишилася вм'ятина розміром півтора на півтора метра і глибиною майже в метр.

За словами Дмитра Антонова, попри на розміри "мрії", турбулентність в ньому відчувається і крило може відхилятися вниз-вгору на 1,5 і більше метра. Спрогнозувати можна - за допомогою локаторів.

Екіпаж і відпочинок в польоті

Екіпаж "мрії" складається з 6 осіб і 2 бортоператорів. На виконання замовлень Дмитро Антонов збирає велику команду, щоб мати можливість працювати довше і часом на борту буває навіть 18 осіб відразу.

Ротація членів екіпажу зазвичай відбувається у великих аеропортах - наприклад, в Стамбулі, Лейпцигу або Баку. Працівників привозять з Києва на інших літаках поменше – Ан-24 або Ан-72.

Робота пілота

Основне завдання пілота - стежити за роботою двигунів, швидкістю і напрямком. Дуже важливо стежити й за обстановкою навколо. Є інші великі літаки, які можуть відправити "Мрію" в турбулентність, наприклад, Airbus A380. Якщо потрапити в його супутній струмінь, то літак буде сильно кидати.

Незвичайні вантажі

"Мрія" перевозить в основному дуже важкі та негабаритні вантажі. Бувають дуже цікаві замовлення, наприклад, експериментальна лопасть від вітрогенератора. Її потрібно було доставити з Китаю в Данію на краш-тест.

Лопасть була довжиною 44 метри та важила 10 тонн. Літак при цьому був практично порожній.

Найцікавіше замовлення - повний літак туалетного паперу для військових в Афганістані. Правда, цей вантаж команда Антонова доставила на "Руслані", а не на "Мрії".

Довгі відрядження

Найдовше відрядження Дмитра Антонова була 76 днів, при цьому в польоті довелося провести всього 56 годин. Довелося простоювати через те, що повертатися на базу в Києві було просто невигідно без вантажу.

Іноді у відрядженнях екіпаж встигає погуляти по місту або країні, куди вони прилетіли.

Скільки буде літати "Мрія"

Дмитро Антонов вважає, що "Мрія" зможе літати до 2050 року. Він пояснив, що у літаків немає чітко визначеного ресурсу, але для великих літаків ресурс продовжений до 45 років. У "Мрії" зараз ресурс продовжений вже до 2033 року.

"Далі будуть проводитися огляди, роботи та продовження ресурсу на чергові 5 років. На мою думку, виходячи зі стану літака, Мрія буде літати без проблем ще як мінімум 25 років", — підкреслив пілот.

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