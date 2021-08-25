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Пилот показал уникальное видео, как самолет "Мрия" готовился к параду на День Независимости: дух захватывает

Автор: Тетяна Самарук

Главный пилот авиалайнера Ан-225 "Мрия" Дмитрий Антонов показал новые ракурсы полета крупнейшего самолета-гиганта в мире.

Видео он опубликовал на своем Youtube-канале.

Так, две дополнительные камеры позволили увидеть, как выглядит полет-репетиция для участия в воздушном параде на День Независимости Украины.

В частности, оборудование установили снаружи на обе стороны стабилизатора. С помощью подобного ракурса можно увидеть, как авиалайнер взлетает, убирает шасси, приветственно машет крыльями, а также как меняется механизация крыла во время полета.

Также показано, как экипаж видит то, что происходит за бортом, и что делает пилот Дмитрий Антонов для управления Мечтой.

Кроме того, все это происходит во время переговоров членов экипажа между собой и с диспетчером.

Можно увидеть, как самолет "садится на хвост" пролетает впереди другом авиалайнера, который также принимал участие в репетиции парада.

В конце видео состоялся визуальный заход на посадку в аэропорт Гостомель. Пилот приземлил авиалайнер точно на полосу после выполнения впечатляющего разворота.

В комментариях пользователи поражены от увиденного

  • "Мечту" посадить в ручном режиме, не прямое приземление, снимаю шляпу;
  • У меня эмоциональный шок!;
  • Вау! Нет слов! Это лучшее, что я видела;
  • Очень все красиво! Посадка после поворота супер. Надеюсь хоть в День Независимости увидеть весь полет от взлета до посадки. Дмитрий, молодец ! Экипаж супер. Мечта, это что-то невероятное. Слава Украине.

Ранее мы сообщали, что киевляне показали зрелищное видео, как "Мечта" парит над высотками и "захватывает дыхание".

Также мы писали о том, что в июне украинский самолет "Мрия" сдул забор на авиабазе британских ВВС и зрелище сняли на видео.

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Мрия