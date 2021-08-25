Пилот показал уникальное видео, как самолет "Мрия" готовился к параду на День Независимости: дух захватывает

Так, две дополнительные камеры позволили увидеть, как выглядит полет-репетиция для участия в воздушном параде на День Независимости Украины.

В частности, оборудование установили снаружи на обе стороны стабилизатора. С помощью подобного ракурса можно увидеть, как авиалайнер взлетает, убирает шасси, приветственно машет крыльями, а также как меняется механизация крыла во время полета.

Также показано, как экипаж видит то, что происходит за бортом, и что делает пилот Дмитрий Антонов для управления Мечтой.

Кроме того, все это происходит во время переговоров членов экипажа между собой и с диспетчером.

Можно увидеть, как самолет "садится на хвост" пролетает впереди другом авиалайнера, который также принимал участие в репетиции парада.

В конце видео состоялся визуальный заход на посадку в аэропорт Гостомель. Пилот приземлил авиалайнер точно на полосу после выполнения впечатляющего разворота.

В комментариях пользователи поражены от увиденного